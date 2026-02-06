4. Protzener Hallencup der 2. Männer: Ein Fußball-Marathon

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Die Rhinhalle in Fehrbellin steht am morgigen Samstag, 7. Februar 2026, ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Beim 4. Protzener Hallencup der zweiten Männermannschaft des SV 1949 Protzen II treffen zehn Teams aufeinander und liefern sich einen Turniertag, der von 12 Uhr bis in den Abend hinein für Tempo, Spannung und sportliche Härte sorgt. Zwei Gruppen, eine lange Vorrunde und anschließend Viertelfinale, Trostrunde sowie Platzierungsspiele bis zum Finale – das Turnierformat ist kompromisslos. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie lassen keinen Raum für Fehler und versprechen einen intensiven Wettkampf auf engstem Raum.

Ein Hallentag mit klarer Struktur Der Protzener Hallencup ist nicht nur ein Turnier, sondern ein fast kompletter Fußballtag. Die zehn Mannschaften sind in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppenphase wird in dichter Taktung gespielt, bevor die besten Teams in die K.-o.-Runde einziehen. Ab dem Viertelfinale zählt nur noch das direkte Duell. Gleichzeitig bleiben auch die ausgeschiedenen Mannschaften durch Trostrunde und Platzierungsspiele im Wettbewerb. So wird jede Platzierung sportlich ausgespielt.

Gruppe B mit Gastgeber und namhaften Gegnern Die Gruppe B ist ebenfalls stark besetzt. SG Linum, der Gastgeber SV 1949 Protzen II, SC Oberhavel Velten II, SV Glienicke/Nordbahn II und FK Hansa Wittstock 1919 II bilden ein Feld, in dem kaum ein Team als Außenseiter gelten kann. Besonders Wittstock und Velten bringen sportliche Qualität mit, während Linum und Glienicke für stabile Vereinsstrukturen stehen. Protzen II steht als Ausrichter unter besonderer Beobachtung und wird sich vor heimischem Publikum beweisen wollen.

Gruppe A mit Berliner Reiz und vielen Kontrasten In der Gruppe A treffen die SpG Friesack/Paulinenaue II, der SV Hohennauen II, der Ludwigsfelder FC III, Oranje Berlin und der FSV Babelsberg 74 III aufeinander. Die Konstellation verspricht einen spannenden Mix aus unterschiedlichen Fußballkulturen. Gerade Oranje Berlin bringt einen besonderen Reiz in das Teilnehmerfeld, während Friesack/Paulinenaue, Hohennauen und Ludwigsfelde für regionale Härte und körperbetonten Hallenfußball stehen. Babelsberg 74 III komplettiert die Gruppe als weiterer bekannter Name aus dem Brandenburger Fußballraum.

Turnierbeginn mit frühem Druck

Der Startschuss fällt um 12 Uhr mit der Partie SpG Friesack/Paulinenaue II gegen Oranje Berlin. Nur zwölf Minuten später beginnt bereits das erste Spiel der Gruppe B, wenn SC Oberhavel Velten II auf FK Hansa Wittstock 1919 II trifft. Diese enge Taktung zeigt sofort, worauf es ankommt: Konzentration vom ersten Moment an. Wer schläft, ist in der Halle schnell draußen.

Viertelfinale als erste große Entscheidung

Ab 16:08 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit den Viertelfinals. Dann trifft der Erste der Gruppe A auf den Vierten der Gruppe B. Um 16:20 Uhr spielt der Zweite der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B. Es folgt das Duell zwischen dem Dritten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B um 16:32 Uhr. Den Abschluss der Viertelfinalrunde bildet um 16:44 Uhr das Spiel zwischen dem Vierten der Gruppe A und dem Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment entscheidet jede Aktion über Weiterkommen oder Ausscheiden.

Trostrunde als zweite Chance auf einen versöhnlichen Abschluss

Direkt im Anschluss werden ab 16:56 Uhr und 17:08 Uhr die Trostrundenpartien ausgetragen. Hier treffen die Verlierer der Viertelfinals aufeinander. Auch wenn der Turniersieg nicht mehr möglich ist, geht es um Platzierungen und um den sportlichen Anspruch, den Turniertag nicht kampflos ausklingen zu lassen.

Halbfinals als Zuspitzung des Turniers

Um 17:20 Uhr beginnt das erste Halbfinale, in dem der Gewinner des dritten Viertelfinals auf den Gewinner des vierten Viertelfinals trifft. Um 17:32 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Gewinner des ersten Viertelfinals und dem Gewinner des zweiten Viertelfinals. In dieser Phase wird aus einem langen Hallentag endgültig ein Nervenspiel, weil ein einziger Fehler den Finaltraum zerstören kann.

Platzierungsspiele halten die Spannung hoch

Auch nach den Halbfinals bleibt die Halle im Wettkampfmodus. Um 17:44 Uhr wird Platz neun ausgespielt zwischen dem Fünften der Gruppe A und dem Fünften der Gruppe B. Um 17:56 Uhr folgt das Spiel um Platz sieben zwischen den Halbfinalverlierern aus dem unteren Turnierzweig. Um 18:08 Uhr wird Platz fünf ausgespielt. Diese Struktur sorgt dafür, dass der Turnierabend bis zum Schluss sportlich ernst bleibt.

Spiel um Platz drei als letzter Kampf um das Podium

Der vorletzte Höhepunkt steht um 18:20 Uhr an, wenn die Verlierer der beiden Halbfinals im Spiel um Platz drei aufeinandertreffen. Für viele Mannschaften ist dieser Moment der letzte Beweis von Charakter: nach einer Halbfinalniederlage noch einmal aufzustehen und den Turniertag mit einem Erfolg zu beenden.

Finale als späte Entscheidung in der Rhinhalle

Das Finale wird um 18:32 Uhr angepfiffen. Dann treffen die Sieger der beiden Halbfinals aufeinander und kämpfen um den Turniersieg beim 4. Protzener Hallencup. Zehn Minuten entscheiden über den Titel – nach einem langen Tag voller Spiele, Müdigkeit und Druck. Genau diese Zuspitzung macht Hallenturniere so emotional.