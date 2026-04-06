4 Platzverweise bei SGM Beuren/Rohrdorf, Waldburg/Grünkraut siegt klar

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SV Baindt II – SK Weingarten 1:0
Was für eine dramatische Schlussphase in Baindt! Über die gesamte reguläre Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, bei dem die Zuschauer lange Zeit vergeblich auf Tore warteten. Alles sah bereits nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch dann kam die zweite Minute der Nachspielzeit (90.+2): Julian Keppeler wurde zum umjubelten Helden des Tages, als er den Ball zum 1:0-Siegtreffer im Netz unterbrachte. Während die Gastgeber in grenzenlosen Jubel ausbrachen, blieb Weingarten fassungslos über diesen späten Nackenschlag zurück.
SV Mochenwangen – SG Baienfurt 0:1
In einer kampfbetonten Partie entführte die SG Baienfurt drei wichtige Punkte aus Mochenwangen. Julian Heinzler besorgte bereits in der 26. Minute den Treffer des Tages. Mochenwangen bemühte sich in der Folge leidenschaftlich um den Ausgleich, biss sich an der Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus. Die Emotionen kochten in der Nachspielzeit noch einmal hoch, als Michael Jarju in der 94. Minute mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Feld musste. Am Ende rettete Baienfurt den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte den Auswärtserfolg.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Ankenreute 4:2
Ein wahres Fußball-Spektakel bekamen die 120 Zuschauer unter der Leitung von Schiedsrichter Leon Manz geboten! Der SV Ankenreute erwischte einen Traumstart und schockte die Hausherren durch Luca Rief (4.) und Matthias Gentner (16.) mit einer frühen 0:2-Führung. Doch die SGM bewies eine unglaubliche Moral: Fabian Bänsch (22.) und Nico Haupter (40.) glichen noch vor der Pause aus und brachten die Hoffnung zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten Marc Reinhart (47.) und Tim Mayer (58.) die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber. Trotz der späten Gelb-Roten Karte für Jonas Bauer (90.) brachte die SGM diesen emotionalen Comeback-Sieg über die Ziellinie.
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSV Eschach II 3:2
Diese Begegnung unter der Leitung von Johann Hecht war an Dramatik kaum zu überbieten. Der TSV Eschach II wähnte sich nach Toren von Moritz Haga (31.) und Christoph Vossler (40.) bereits auf der Siegerstraße. Doch die FG 2010 startete im zweiten Durchgang eine heroische Aufholjagd. Stefan Constantin verkürzte in der 70. Minute, bevor die Nachspielzeit zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle wurde. In der 90.+7 Minute glich Florian Weckbecker zum 2:2 aus, und als alle mit dem Abpfiff rechneten, erzielte Stefan Constantin in der 90.+9 Minute seinen zweiten Treffer zum unfassbaren 3:2-Sieg. Ein Fußball-Wunder, das die Heimfans in totale Ekstase versetzte.
SV Kehlen – SG Waldburg/Grünkraut 0:4
Die SG Waldburg/Grünkraut lieferte eine beeindruckende Machtdemonstration ab und ließ dem SV Kehlen nicht den Hauch einer Chance. Schon früh stellten Niklas Sterk (8.) und Luis Pfeiffer (11.) die Weichen auf Sieg. Die Gäste dominierten das Geschehen nach Belieben, und als Manuel Fugunt mit dem Pausenpfiff (45.) auf 0:3 erhöhte, war die Vorentscheidung bereits gefallen. Kehlen fand auch im zweiten Durchgang kein Mittel gegen die souveränen Gäste. Den Schlusspunkt unter einen aus Sicht der SG perfekten Nachmittag setzte Daniel Erb in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.
FV Molpertshaus – TSV Berg II 2:2
In Molpertshaus erlebten die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch zwischen zwei gleichwertigen Teams. Florian Weiler brachte die Hausherren bereits nach zehn Minuten in Front, doch Ensar Ajdarpasic antwortete in der 34. Minute mit dem Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schien die Partie zugunsten der Berger Reserve zu kippen, als Frieder Deuschle (47.) das 1:2 markierte. Molpertshaus zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 79. Minute belohnte Jonas Vonier die Bemühungen der Heimelf mit dem 2:2-Ausgleich, der am Ende den Schlusspunkt unter eine Punkteteilung setzte.
TSG Ailingen II – SV Weissenau 2:0
Lange Zeit war es ein Geduldsspiel für die TSG Ailingen II gegen den SV Weissenau, geleitet von Schiedsrichter Andreas Staiger. Die Zuschauer mussten bis zur allerletzten Phase der Partie warten, ehe die Entscheidung fiel. In der 89. Minute erlöste Justin Imgrunt die Gastgeber mit dem Führungstreffer zum 1:0. Weissenau warf daraufhin noch einmal alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert: Maurice Hoffmann machte in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 2:0 alles klar. Ein hart erkämpfter Sieg des Willens, der erst in den dramatischen Schlussminuten eingetütet wurde.
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TSV Schlachters – SpVgg Lindau 1:0
Was für ein dramatisches Duell! Die Zuschauer in Schlachters erlebten eine hochemotionale Schlussphase, in der sich die Ereignisse überschlugen. Lange Zeit bissen sich beide Mannschaften die Zähne aneinander aus, doch in der 82. Minute schwächte sich die SpVgg Lindau selbst, als Djamel Eddine Yachir die Rote Karte sah. In Überzahl drückte der TSV Schlachters massiv auf den Siegtreffer und belohnte sich tatsächlich in der allerletzten Sekunde: David Hermann wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) zum gefeierten Helden des Tages, als er den Ball zum 1:0-Endstand im Tor unterbrachte und den Heimsieg perfekt machte.
SV Eglofs – FC Wangen II 2:3
In Eglofs entwickelte sich ein echter Krimi mit wechselnden Vorzeichen. Die Landesliga-Reserve aus Wangen erwischte einen Blitzstart durch Gabriel Goncalo Da Costa Correia (9.) und schien nach dem 0:2 durch Atakan Sari kurz nach der Pause (50.) bereits auf der Siegerstraße zu sein. Doch Eglofs bewies eine beeindruckende Moral und kämpfte sich durch Tore von Niklas Gumboldt (54.) und Pascal Rasch (76.) heroisch zum 2:2-Ausgleich zurück. Die Hoffnung der Heimelf auf einen Punktgewinn wurde jedoch kurz vor Schluss jäh zerstört: Thanas Ndrevataj traf in der 87. Minute zum 2:3 und sicherte Wangen den glücklichen, aber umjubelten Auswärtssieg.
SG Argental – SG Kißlegg 2:2
Die SG Argental rettete in einer nervenaufreibenden Begegnung am Ende noch einen Punkt. Die Gäste aus Kißlegg legten los wie die Feuerwehr und schockten die Hausherren durch Thomas Maas (8.) und Marc Hirscher (21.) mit einer frühen 0:2-Führung. Argental kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine: Direkt nach dem Seitenwechsel erzielte Paul Bohner (47.) den wichtigen Anschlusstreffer. Danach rannte die Heimelf unermüdlich gegen die drohende Niederlage an. Die Erlösung folgte tief in der Nachspielzeit (90.+2), als Matthias Joos den Ball zum 2:2-Ausgleich über die Linie drückte und den Punktgewinn in letzter Sekunde sicherte.
SGM Beuren/Rohrdorf – SGM HENOBO 3:3
Es war kein normales Fußballspiel, es war eine Wahnsinnspartie voller Hektik und Leidenschaft! Die SGM HENOBO führte bereits mit 0:2, bevor Beuren/Rohrdorf trotz der Gelb-Roten Karte für Sascha Hecht (54.) durch Hörburger und einen Foulelfmeter von Scholz zum 2:2 ausglich. In einer völlig hitzigen Atmosphäre sahen auch Johann Schäfler (HENOBO) sowie Fabian Scholz und Jonas Prinz (beide Beuren) jeweils Gelb-Rot. Bitter für Beuren: Scholz verschoss in der 86. Minute einen weiteren Elfmeter, woraufhin Yannick Glaser im Gegenzug das 2:3 für HENOBO markierte. Doch das letzte Wort hatte Nico Schüle: In der unglaublichen neunten Minute der Nachspielzeit (90.+9) erzielte er den 3:3-Ausgleich und setzte den Schlusspunkt unter dieses denkwürdige Spiel.
SV Wolfegg – TSV Neukirch 6:2
In Wolfegg wurde die Partie zur großen "Jonathan-Dischl-Show". Der Wolfegger Angreifer erwischte einen Sahnetag und erzielte sage und schreibe fünf Treffer fast im Alleingang. Bereits in der ersten Halbzeit brachte er sein Team mit einem Hattrick (8., 30., 34.) komfortabel in Führung, während Max Golm (19.) zwischenzeitlich für Neukirch ausgeglichen hatte. Florian Metzler (49.) und ein Treffer von Jonathan Ruschka (59.) auf Seiten der Gäste hielten die Partie kurzzeitig noch offen, doch Dischl schlug in der Schlussphase erneut eiskalt zu (83., 90.+1) und schraubte das Ergebnis auf ein deutliches 6:2 hoch. Ein historischer Auftritt, der die Zuschauer sprachlos zurückließ.
SG HAN – FC Isny 1:2
In einem hart umkämpften Duell behielt der FC Isny die Oberhand, musste aber bis zum Abpfiff zittern. Feras Abo Aljedian (22.) und Sven Regenscheit (35.) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende 0:2-Halbzeitführung der Gäste. Die SG HAN gab sich jedoch nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Als Alexander Schneider in der 89. Minute der 1:2-Anschlusstreffer gelang, keimte noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf. Isny musste die Nachspielzeit zudem in Unterzahl überstehen, nachdem Gökhan Bayrak in der 91. Minute die Gelb-Rote Karte sah, brachte den knappen Vorsprung aber mit viel Leidenschaft über die Zeit.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SV Amtzell 0:3
Eine souveräne Vorstellung lieferte der SV Amtzell beim Gastspiel gegen die SGM Waltershofen ab. Die Weichen wurden bereits in der 4. Minute auf Sieg gestellt, als Jonas Keckeisen die frühe Führung erzielte. Amtzell kontrollierte in der Folge das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu. Im zweiten Durchgang avancierte Jonas Gaus zum Matchwinner: Mit einem Doppelschlag in der 69. und 76. Minute sorgte er für die endgültige Entscheidung und besiegelte den 0:3-Auswärtserfolg für die Amtzeller, während die SGM an diesem Tag keinen Weg zurück ins Spiel fand.
FC Scheidegg – TSV Ratzenried 3:0
Vor 150 Zuschauern feierte der FC Scheidegg einen überzeugenden Heimsieg. Die Gastgeber traten von Beginn an dominant auf und gingen in der 21. Minute durch Pius Wilges mit 1:0 in Führung. Scheidegg blieb am Drücker und erhöhte kurz nach der Pause durch Kilian Wilges (54.) auf 2:0. Ratzenried bemühte sich zwar um den Anschluss, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Phillip Jahn machte schließlich in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar und versetzte die Scheidegger Fans in Feierlaune.
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