4 Platzverweise bei SGM Beuren/Rohrdorf, Waldburg/Grünkraut siegt klar

Was für eine dramatische Schlussphase in Baindt! Über die gesamte reguläre Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, bei dem die Zuschauer lange Zeit vergeblich auf Tore warteten. Alles sah bereits nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch dann kam die zweite Minute der Nachspielzeit (90.+2): Julian Keppeler wurde zum umjubelten Helden des Tages, als er den Ball zum 1:0-Siegtreffer im Netz unterbrachte. Während die Gastgeber in grenzenlosen Jubel ausbrachen, blieb Weingarten fassungslos über diesen späten Nackenschlag zurück.

SV Mochenwangen – SG Baienfurt 0:1

In einer kampfbetonten Partie entführte die SG Baienfurt drei wichtige Punkte aus Mochenwangen. Julian Heinzler besorgte bereits in der 26. Minute den Treffer des Tages. Mochenwangen bemühte sich in der Folge leidenschaftlich um den Ausgleich, biss sich an der Defensive der Gäste jedoch die Zähne aus. Die Emotionen kochten in der Nachspielzeit noch einmal hoch, als Michael Jarju in der 94. Minute mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Feld musste. Am Ende rettete Baienfurt den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte den Auswärtserfolg.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Ankenreute 4:2

Ein wahres Fußball-Spektakel bekamen die 120 Zuschauer unter der Leitung von Schiedsrichter Leon Manz geboten! Der SV Ankenreute erwischte einen Traumstart und schockte die Hausherren durch Luca Rief (4.) und Matthias Gentner (16.) mit einer frühen 0:2-Führung. Doch die SGM bewies eine unglaubliche Moral: Fabian Bänsch (22.) und Nico Haupter (40.) glichen noch vor der Pause aus und brachten die Hoffnung zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten Marc Reinhart (47.) und Tim Mayer (58.) die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber. Trotz der späten Gelb-Roten Karte für Jonas Bauer (90.) brachte die SGM diesen emotionalen Comeback-Sieg über die Ziellinie.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSV Eschach II 3:2

Diese Begegnung unter der Leitung von Johann Hecht war an Dramatik kaum zu überbieten. Der TSV Eschach II wähnte sich nach Toren von Moritz Haga (31.) und Christoph Vossler (40.) bereits auf der Siegerstraße. Doch die FG 2010 startete im zweiten Durchgang eine heroische Aufholjagd. Stefan Constantin verkürzte in der 70. Minute, bevor die Nachspielzeit zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle wurde. In der 90.+7 Minute glich Florian Weckbecker zum 2:2 aus, und als alle mit dem Abpfiff rechneten, erzielte Stefan Constantin in der 90.+9 Minute seinen zweiten Treffer zum unfassbaren 3:2-Sieg. Ein Fußball-Wunder, das die Heimfans in totale Ekstase versetzte.

SV Kehlen – SG Waldburg/Grünkraut 0:4

Die SG Waldburg/Grünkraut lieferte eine beeindruckende Machtdemonstration ab und ließ dem SV Kehlen nicht den Hauch einer Chance. Schon früh stellten Niklas Sterk (8.) und Luis Pfeiffer (11.) die Weichen auf Sieg. Die Gäste dominierten das Geschehen nach Belieben, und als Manuel Fugunt mit dem Pausenpfiff (45.) auf 0:3 erhöhte, war die Vorentscheidung bereits gefallen. Kehlen fand auch im zweiten Durchgang kein Mittel gegen die souveränen Gäste. Den Schlusspunkt unter einen aus Sicht der SG perfekten Nachmittag setzte Daniel Erb in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.

FV Molpertshaus – TSV Berg II 2:2

In Molpertshaus erlebten die Zuschauer einen packenden Schlagabtausch zwischen zwei gleichwertigen Teams. Florian Weiler brachte die Hausherren bereits nach zehn Minuten in Front, doch Ensar Ajdarpasic antwortete in der 34. Minute mit dem Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schien die Partie zugunsten der Berger Reserve zu kippen, als Frieder Deuschle (47.) das 1:2 markierte. Molpertshaus zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 79. Minute belohnte Jonas Vonier die Bemühungen der Heimelf mit dem 2:2-Ausgleich, der am Ende den Schlusspunkt unter eine Punkteteilung setzte.

TSG Ailingen II – SV Weissenau 2:0

Lange Zeit war es ein Geduldsspiel für die TSG Ailingen II gegen den SV Weissenau, geleitet von Schiedsrichter Andreas Staiger. Die Zuschauer mussten bis zur allerletzten Phase der Partie warten, ehe die Entscheidung fiel. In der 89. Minute erlöste Justin Imgrunt die Gastgeber mit dem Führungstreffer zum 1:0. Weissenau warf daraufhin noch einmal alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert: Maurice Hoffmann machte in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 2:0 alles klar. Ein hart erkämpfter Sieg des Willens, der erst in den dramatischen Schlussminuten eingetütet wurde.