4 Platzverweise, 3 Tore, 1 Sieger - & ganz viel Aufregung

Da war mal richtig Pfeffer drin: Der TSV Seebach hat am Dienstagabend das Nachholspiel in der Landesliga Mitte gegen die DJK Vornbach vor 400 Zuschauern mit 3:0 für sich entschieden. Ursprünglich hätte die Partie an Mariä Himmelfahrt (15. August) über die Bühne gehen sollen, doch gut zehn Minuten vor dem Ende und beim Stand von 2:1 für die Gäste vom Inn musste die Begegnung wegen eines aufziehenden Gewitters zunächst unterbrochen und dann schließlich abgebrochen werden. Der zweite Versuch war nun eine äußerst hitzige Angelegenheit, vier (!) Platzverweise (3x Vornbach, 1x Seebach) sprechen eine deutliche Sprache. Am Ende setzten sich die Seebacher klar mit 3:0 durch und sind nun bis auf einen Zähler an Tabellenführer SpVgg Landshut dran.



Nach einer halben Stunde ging Seebach durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Kilian Schwarzmüller mit 1:0 in Führung (34.). Zuvor war Simon Griesbeck im Strafraum regelwidrig gestoppt worden - so die Meinung der Seebacher und auch des Referees Noah Parusel, der auf den Punkt zeigte. Die Gäste sahen das anders, was wiederum Schärfe in die Partie brachte. "Für die Vornbacher war`s kein Elfer, und ab dem Zeitpunkt wurde es dann hitzig", erklärte Seebachs Coach Wolfgang Beller seine Sicht der Dinge. Und die Gemüter bekamen auch kaum Zeit sich abzukühlen. Nur drei Minuten später sah Seebachs Stürmer Patrick Pfisterer glatt Rot. Nach Auffassung des Schiedsrichterteams hatte er sich eine Tätlichkeit geleistet. Für Beller nicht nachvollziehbar: "Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Er wollte unserem Spieler, der blutete, aufhelfen und deeskalierend einschreiten. Meiner Meinung nach war da gar nichts." Farbenfroh ging`s dann in die Pause, als Vornbachs Thomas Pfandl quasi mit dem Halbzeitpfiff die Ampelkarte sah - damit war personaltechnisch auf dem Feld wieder ausgeglichen.



Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Luca Kapfenberger mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Vorentscheidung (55.). Endgültig der Deckel drauf war dann gut 20 Minuten vor dem Ende, als Vornbach ein Eigentor unterlief (68.). In der Schlussphase rundeten zwei Platzverweise für Quirin Bruckbauer (85.) und Luis Hager (88.) einen bitteren Vornbacher Abend ab. "Seebach hat heute unterm Strich verdient gewonnen, war aber sicher keine drei Tore besser. Ein absolut gebrauchter Abend für uns. Zu den Begleitumständen will ich mich heute, auch aus Selbstschutz, nicht ausführlich äußern", so Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger nach der Partie.



Wolfgang Beller lobte abschließend sein Team: "Die Hektik kam nicht von unserer Seite ins Spiel. Definitiv ein verdienter Sieg von uns. Vornbach wollte uns locken und dann mit langen Bällen hinter die Abwehr, was sie sehr gut beherrschen, aushebeln. Aber wir haben sehr diszipliniert alles wegverteidigt." Mehr als einen Wermutstropfen gab`s dann aber auch aus Seebacher Sicht: "Simon Griesbeck hat sich bei der Aktion zum Elfmeter mindestens einen schweren Muskelfaserriss zugezogen. Patryk Richert musste kurz nach seiner Einwechslung mit einer klaffenden Platzwunde wieder raus", seufzte Beller. Und wie lange Patrick Pfisterer gesperrt wird, bleibt auch noch abzuwarten...