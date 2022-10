Hat man im Hambrückener Lager auch dieses Mal gut lachen? – Foto: Stefan Diehl

4 Nachholspiele des 7. Spieltags Hambrücken II, Forst II und der FV Wiesental II wollen näher an die Spitze heranrücken +++ Kommt Karlsdorf II endlich in Fahrt? +++ Mittelfeldduell zwischen Kronau II und Weiher II

Fünf Spiele sind in der Kreisklasse B Hardt am Sonntag, den 2. Oktober, den Wetter- und damit Platzverhältnissen zum Opfer gefallen. Eine Begegnung wurde bereits in der Vorwoche nachgeholt, in dieser Woche folgen nun die restlichen vier, sodass die Tabelle danach wieder geradegerückt sein wird. Am Dienstag fordert Kronau II (9ter) den FC Weiher II (7ter). Mittwochs werden sich der letztjährige 2te Hambrücken II (aktuell 3ter) und der letztjährige 3te Karlsdorf II (aktuell nur 10ter) gegenüberstehen und am Donnerstag werden der 4te Forst II beim 11ten Stettfeld/Zeutern II und der 5te FV Wiesental II beim Tabellenvorletzten Mingolsheim II zu Gast sein.

Gerade auch gegen Spitzenteams und dies auswärts, hatte der VfR Kronau bisher überzeugt. Bei der nun 1:2-Niederlage beim Klassenprimus Langenbrücken scheint dies über weite Strecken wieder so gewesen zu sein, wie VfR-Spielertrainer Jens Pleger berichtet: „In Langenbrücken war es die erwartet schwere Begegnung für uns und es war vom Spiel her auch genau das, was wir erwartet hatten. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut und diszipliniert verteidigt und Langenbrücken das Durchkommen maximal schwer gemacht, sodass der TSV nur ein einziges Mal wirklich gefährlich werden konnte. Auf der anderen Seite besaßen wir einige hochkarätige Chancen und hätten in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. Nach der Pause erhöhte Langenbrücken zunehmend den Druck und wir mussten einige Male in höchster Not retten. Aber auch in der zweiten Halbzeit hatten wir wieder klare Gelegenheiten, wenn auch nur wenige, bevor wir dann aber in Rückstand gerieten. Dieser war aufgrund des Drucks von Langenbrücken sicherlich nicht unverdient, wenngleich der Torschuss sicherlich nicht jeden Sonntag so getroffen wird. Durch einen individuellen Fehler entstand dann das zweite Gegentor. Kurz vor dem Ende konnten wir nochmal verkürzen, die Zeit reichte dann aber leider nicht mehr zu einer weiteren Gelegenheit für uns aus.“ Pleger zeigte sich aber dennoch mit dem Auftritt seines VfR zufrieden: „Alles in allem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen für eine läuferische, kämpferische und disziplinierte Mannschaftsleistung. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wäre sicherlich etwas drin gewesen.“ Mit dem FC Weiher kommt nun am Dienstagabend ein Aufsteiger nach Kronau, der nach zuletzt drei Siegen in Folge endgültig in der neuen Liga angekommen ist. Pleger weiß um die Schwere der Aufgabe, zeigt sich jedoch selbstbewusst: „Gegen Weiher II wartet nun ein ganz anderes Spiel auf uns. Ich erwarte den FC Weiher absolut auf Augenhöhe und mit Rückenwind nach dessen Sieg gegen Mingolsheim. Außerdem hat Oli lange Zeit bei uns gespielt, kennt uns ziemlich gut und weiß, was auf sie zukommen wird. Wir spielen zu Hause und haben den Anspruch, die Punkte in Kronau zu behalten. Mit einer Leistung wie zuletzt gegen Langenbrücken, dürfte es Weiher II gegen uns schwerhaben und genau dies wollen wir auf den Platz bringen. Wir werden sehen, wie gut uns dies gelingt und was am Ende dabei für uns herausspringen wird.“ Der FC Weiher konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren und hat sich damit im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt. FCW-Spielertrainer Oliver Dissert blickt auf einen aus seiner Sicht verdienten 1:0-Sieg gegen den TuS Mingolsheim II zurück: „Wir waren von Anfang an auf dem Platz und haben den Gegner gut unter Druck gesetzt. Leider haben wir unsere daraus resultierenden Chancen noch nicht genutzt. Erst in der 70. Minute konnte es uns gelingen, das entscheidende 1:0 zu schießen. Bis dahin hatte der Torhüter des TuS Mingolsheim seine Mannschaft mit einer starken Leistung im Spiel gehalten. An diesem Sonntag war es eine gute spielerische Leistung meiner Mannschaft und ein für diese verdienter Sieg.“ Mit Selbstbewusstsein blickt Dissert auf das Nachhol-Gastspiel bei seinem Ex-Verein VfR Kronau voraus: „Das Spiel gegen Kronau II ist schwer einzuschätzen. Die Kronauer haben sich bei ihrem 1:2 gegen den Tabellenführer gut geschlagen. Wenn wir aber an die spielerische Leistung vom Sonntag anknüpfen, dann können wir auch hier Punkte mit nach Hause nehmen. Wie schon im Bericht zur Erstansetzung erwähnt, freue ich mich auf dieses Spiel, auch hier ist es schön, alte Fußballkameraden mal wiederzusehen.“ Prognose: Beide Mannschaften haben von wenigen Ausnahmen abgesehen, in dieser Runde bisher durchaus überzeugt, wenngleich Weiher nach zuletzt drei Siegen vier Punkte mehr als Kronau auf seiner Habenseite hat. Schwer einzuschätzen, wer am Dienstag die Nase vorne haben wird. Mitentscheidend wird wohl auch sein, wer die seit dem Sonntagspieltag nur 2 Tage Pause besser verkraften wird. Wir tippen mal auf einen Heimsieg.

Der FV Hambrücken II wurde bei der SpG Stettfeld/Zeutern II seiner Favoritenrolle gerecht und fuhr dort einen deutlichen 6:0-Sieg ein. Entsprechend zufrieden äußert sich FVH-Coach Alex Selzer: „Am Sonntag haben wir von Anfang an die Vorgaben umgesetzt und Stettfeld/Zeutern unter Druck gesetzt. Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht, da wir in der zweiten Halbzeit noch einige Chancen liegengelassen haben.“ Am Mittwoch folgt nun das Nachholduell gegen den FC Karlsdorf II, der überraschenderweise nach 7 ausgetragenen Begegnung nur die Hälfte an Punkten wie Hambrücken aufweisen kann. Selzer weiß jedoch um das wahre Leistungsvermögen des Gastes: „Das Nachholspiel am Mittwoch wird voraussichtlich eine andere Partie wie in Stettfeld. Trotz des schlechten Starts der Karlsdörfer denke ich, dass diese eine starke Truppe haben. Wir werden daher am Mittwoch alles in die Waagschale legen müssen, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Vom Tabellenstand her sind wir der Favorit, aber was zählt das schon?! Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können, um damit oben dranzubleiben.“ Der FV Hambrücken reagiert auf Aussagen zur am vorletzten Sonntag ausgefallenen Erstansetzung und hat FuPa gebeten, folgende Stellungnahme zu veröffentlichen: „Der Rasenplatz war am 2. Oktober nicht wie behauptet bespielbar. Dass unsere 2. Mannschaft das Spiel auf den Hartplatz verlegen wollte, ist ebenso nicht richtig. Der Vorschlag auf diesen auszuweichen, kam vom Staffelleiter Uwe Schwabenland, da unser Hartplatz als Spielplatz angemeldet ist. Herr Schwabenland wollte sich dann vor Ort ein Bild des Hartplatzes machen und bemerkte auch schnell selbst, dass auf diesem kein Spiel möglich war, da er zur Hälfte unter Wasser stand. Leider kam Herr Schwabenland erst um 11.00 Uhr zur Besichtigung, da er an diesem Tag mehrere Sportplätze zur Begehung besuchen musste. Unsere 2. Mannschaft war auch komplett vor Ort, da wir selbst nicht wussten, ob gespielt werden kann. Aus Hambrückener Sicht hätten wir an diesem Tag sehr gerne gespielt. Dass wir das Spiel aufgrund unseres Weinfestes abgesagt haben, entspricht ebenfalls nicht der Wahrheit. Das Spiel wurde seitens des Verbandes abgesagt, nicht vom FV Hambrücken. Mit sportlichen Grüßen der FV Hambrücken.“ Der FC Karlsdorf II musste am vergangenen Sonntag beim 2:3 gegen den FC Huttenheim die bereits 4. Saisonniederlage hinnehmen. Wohl jede/r ist überrascht, dass es bei Karlsdorf irgendwie noch nicht richtig laufen will, wenngleich man gegen den aktuellen Tabellenzweiten natürlich durchaus verlieren kann. FCK-Trainer Tobias Weschenfelder analysiert die Begegnung und hat dabei eine Leistungssteigerung seines Teams erkannt: „Mit der Mannschaftsleistung bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das 0:1 kam durch einen indirekten Freistoß 17 Meter vor unserem Tor zustande. Dass es diesen gab, hat niemand verstanden. Nur weil ein Spieler Abseits gesagt hat, wurde diese Entscheidung getroffen. In Folge dessen ging unsere Mauer auf, was nicht passieren darf. Die anderen beiden Gegentore waren eine Einladung seitens unserer Defensive, eine weitere konnte nicht genutzt werden. Ansonsten war dies die bisher beste Vorstellung meiner Mannschaft. Die Spieler haben sich präsentiert wie in der Vorsaison, wenn man mal über die defensiven Fehler hinwegsieht. Vorne war es leider auch wie im letzten Jahr, unzählige Dinger wurden vergeben und aus 5 bis 15 Metern konnte der Ball einfach nicht im Tor untergebracht werden. Immer wieder war irgendein Fuß dazwischen oder wir haben einfach versagt. Unterm Strich ist diese Niederlage absolut unverdient, auch wenn man drei Tore nach Fehlern schlucken musste. Aber vorne waren Chancen für 5, 6 Tore da. Wir waren die klar bessere Mannschaft!“ Nicht minder schwer wird nun die Aufgabe im Nachholspiel in Hambrücken. Weschenfelder sieht dort aber durchaus Chancen für sein Team: „Mit dem Schwung können wir jetzt hoffentlich am Mittwoch nach Hambrücken fahren. Dort auf dem Trainingsplatz zu spielen, ist natürlich eher suboptimal, aber naja. Ich denke, dass meine Jungs jetzt wieder verstanden haben, worum es geht. Leider 6, 7 Spieltage zu spät. Wenn wir die Fehler hinten abstellen, dann kann ich mit so einer Leistung auch wieder guter Dinge sein und kann sagen, dass wir gegen jede Mannschaft eine realistische Siegchance haben. Ich hoffe, dass dies jetzt der Wendepunkt war. Trotzdem kommt natürlich mit Hambrücken nicht gerade ein leichtes Los auf uns zu. Deswegen sehen wir mal, was da dann passiert. Gewinnen wollen wir natürlich trotzdem, weil wir eigentlich wissen, dass dies normalerweise ein Spiel auf Augenhöhe sein sollte.“ Prognose: Der vor Saisonbeginn Ligafavorit Hambrücken II kommt immer besser in Schwung und kann bei einem Dreier im nun Nachholspiel bis auf 2 Punkte an Platz 2 und bis auf 4 Punkte an Platz 1 andocken. Für die grundsätzlich ebenfalls zum engen Favoritenkreis zählenden Karlsdörfer ist bei aktuell 14 Punkten Rückstand zur Spitze, diese erstmal in weitere Ferne gerückt. Im FCK-Lager hat man jedoch eine Leistungssteigerung gegenüber zuletzt erkannt, sodass am Mittwoch wohl doch eine Spitzenbegegnung zu erwarten ist. Greift bei den Gästen jedes Rad ins andere, ist diesen in Hambrücken absolut etwas zuzutrauen, aufgrund der aktuellen Lage tippen wir aber dennoch mal auf einen knappen Heimsieg.

Nach dem unter der neuen Trainerführung von Kai Schrumpf ersten Saisonsieg zwei Wochen zuvor bei Stettfeld/Zeutern II, musste man im Lager des TuS Mingolsheim mit der 0:1-Niederlage beim Aufsteiger FC Weiher II wieder einen Rückschlag hinnehmen. Schrumpf kennt die Gründe für den auch aus seiner Sicht verdienten Weiherer Heimsieg: „Nach dem Sieg bei Stettfeld/Zeutern wollten wir natürlich auch gegen Weiher etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Leider sind wir aber gar nicht richtig ins Spiel gekommen und waren gerade in Halbzeit Eins viel zu passiv im Spiel gegen den Ball. Dass wir nicht schon in der ersten Hälfte in Rückstand geraten waren, hatten wir unserem gut aufgelegten A-Jugendtorhüter zu verdanken. Leider sind wir erst nach dem Gegentreffer richtig aufgewacht und haben dann versucht, uns noch gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Man muss anerkennen, dass Weiher einfach die bessere Mannschaft war und verdient als Sieger vom Platz gelaufen ist.“ Aufgrund der aktuellen Tabellenlage und Punkteausbeute ist beim kommenden Nachholspiel gegen den FV Wiesental II die Favoritenrolle zugunsten der Gäste verteilt, dies sieht auch Schrumpf so: „Nun kommt am Donnerstag mit dem FV Wiesental II natürlich eine sehr große Hürde zu uns auf das Sportgelände. Wiesental geht für mich als klarer Favorit in dieses Spiel. Ich hoffe, dass nun jeder in der Mannschaft aufgewacht ist und merkt, dass wir nur mit 100 Prozent Einsatz und Wille Spiele gewinnen können.“ Nach der Heimniederlage gegen Kronau II behauptete sich der FV Wiesental II am Sonntag gegen den einen Punkt mehr auf seinem Konto habenden Tabellennachbarn FC Forst II. FVW-Trainer Klaus Dietrich war beim 1:1-Unentschieden privat verhindert und konnte damit nicht selbst vor Ort sein. Er wurde von Co-Trainer Marcus Sevenig vertreten und gibt das ihm Überlieferte wie folgt wieder: „Am letzten Sonntag hatten wir den FC Forst II zu Gast. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, wobei man zugeben muss, dass die Germanen dem Sieg näher waren als wir. Die erste Halbzeit plätscherte so dahin. Viel Ballgeschiebe, wenig Torchancen und kaum Zweikämpfe. Der Sommerkick ähnelte einem Freundschaftsspiel. Trotzdem konnten die Gäste durch ein Traumtor von Dennis Karaman in der 30. Minute nicht unverdient in Führung gehen. Zur Pause änderten wir die Grundformation und beorderten Raphael Dohn neben Fatih Türkoglu als zweite Spitze nach vorne. Nun war die Partie offener und beide Teams konnten sich die eine oder andere Torchance erspielen. Mitte der zweiten Hälfte drängten die FV´ler vehement auf den Ausgleich, doch Bertan Kervan und Türkoglu konnten zwei hundertprozentige Chancen nicht nutzen. Die dritte Möglichkeit brachte dann aber doch den umjubelnden Ausgleich. Nach schöner Vorarbeit von Linus Biester konnte Goalgetter Türkoglu aus spitzem Winkel den bis dahin nicht unverdienten Ausgleich erzielen. Danach gab es auf beiden Seiten weitere Torchancen, wobei jedoch die Germanen die weitaus klareren Möglichkeiten hatten. Schlussendlich sind wir mit dem Punkt zufrieden, denn der FC Forst II war der erwartet starke Gegner.“ Weiter geht´s am Donnerstag in Mingolsheim, es ist dies das erste Auswärtsspiel der Zwölfer nach zuletzt vier Heimbegegnungen. Dietrich nimmt die Favoritenrolle an, warnt jedoch vor dem Gegner: „Am Donnerstag spielen wir beim TuS Mingolsheim II. Tabellarisch sind wir der Favorit, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wer denkt, dass dies ein Selbstläufer wird, der wird eines Besseren belehrt. Die TuS´ler haben zwar erst vier Punkte, aber alle Spiele waren sehr knapp. Da fehlte eventuell auch das eine oder andere Mal das Quäntchen Glück. Auf jeden Fall sind die Mingolsheimer besser, als es der Tabellenplatz zu verraten scheint. Es wird ein enges Match. Persönlich könnte ich mit einem Punkt leben.“ Prognose: Bewegten sich beide Teams in der Vorsaison lange Zeit auf Augenhöhe, so sind die Vorteile aktuell klar zugunsten der Zwölfer verteilt. Diese können mit drei Punkten näher an die Top2 heranrücken, während Mingolsheim derzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf dem letzten Tabellenplatz steht. FuPa sieht den TuS nicht chancenlos, tippt aber dennoch auf einen Auswärtssieg.