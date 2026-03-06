4 Klubs aus der Regionalliga Bayern beantragen Lizenz für 3. Liga Die SpVgg Unterhaching, die Würzburger Kickers, der FC Bayern II und der SV Wacker Burghausen haben die Unterlagen beim DFB eingereicht von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Haching oder die Kickers - einer der beiden Kontrahenten wird wohl an der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga teilnehmen. – Foto: Sven Leifer

Am Montag endete die Bewerbungsfrist für die Dritt- und Viertligisten in Deutschland. Bis zum 2. März hatten die Klubs Zeit, die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der 3. Liga einzureichen. Insgesamt 28 Regionalligisten aus dem gesamten Bundesgebiet haben die Zulassung für die dritthöchste Spielklasse in Deutschland beantragt, darunter vier Vereine aus der Regionalliga Bayern.

Der 1. FC Nürnberg II, souveräner Tabellenführer der Bayern-Staffel, hatte bekanntlich schon vor Ablauf der Frist verkündet, im Erfolgsfall nicht von seinem Aufstiegsrecht Gebrauch zu machen. Folgende vier Klubs haben hingegen die Unterlagen fristgerecht eingereicht:

SpVgg Unterhaching, FC Würzburger Kickers, FC Bayern München II, SV Wacker Burghausen





Realistisch gesehen dürfte es damit auf einen Zweikampf zwischen Unterhaching (40 Punkte) und Würzburg (39) Punkte hinauslaufen, wer am Saisonende an der Aufstiegsrelegation teilnehmen wird. Der FC Bayern II (32 Punkte) und der SV Wacker (28) scheinen schon zu weit weg zu sein. Der Bayern-Vertreter trifft auf den Meister der Regionalliga Nordost. Das wäre nach aktuellem Stand Lok Leipzig. Der Titelverteidiger der Nordost-Staffel ist auch in dieser Saison das Maß der Dinge und führt die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an.



Wer hat aus den anderen vier Regionalligen die Unterlagen eingereicht? Eine Übersicht:



