4 Klubs aus der Regionalliga Bayern beantragen Lizenz für 3. Liga

Am Montag endete die Bewerbungsfrist für die Dritt- und Viertligisten in Deutschland. Bis zum 2. März hatten die Klubs Zeit, die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der 3. Liga einzureichen. Insgesamt 28 Regionalligisten aus dem gesamten Bundesgebiet haben die Zulassung für die dritthöchste Spielklasse in Deutschland beantragt, darunter vier Vereine aus der Regionalliga Bayern.
Der 1. FC Nürnberg II, souveräner Tabellenführer der Bayern-Staffel, hatte bekanntlich schon vor Ablauf der Frist verkündet, im Erfolgsfall nicht von seinem Aufstiegsrecht Gebrauch zu machen. Folgende vier Klubs haben hingegen die Unterlagen fristgerecht eingereicht:
SpVgg Unterhaching, FC Würzburger Kickers, FC Bayern München II, SV Wacker Burghausen
Regionalliga Nord
SV Meppen, SV Drochtersen/Assel, VfB Oldenburg
Regionalliga West
Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen, FC Schalke 04 II, FC Gütersloh, Borussia Mönchengladbach II, Borussia Dortmund II, Sportfreunde Siegen, 1. FC Köln II
Regionalliga Südwest
SGV Freiberg, SG Sonnenhof-Großaspach, FSV Frankfurt, FSV Mainz 05 II, FC-Astoria Walldorf, FC 08 Homburg, SV Sandhausen, Stuttgarter Kickers, TSV Steinbach Haiger, Kickers Offenbach