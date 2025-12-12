– Foto: Christian Heilwagen

4. FuPa Budenzauber: Heiße Derbys zur Weihnachtszeit Advent, Advent! Die Hütte brennt - wie gewohnt kehrt am 4. Adventssonntag der FuPa-Budenzauber zurück! Am Sonntag, den 21. Dezember, steigt ab 15 Uhr in der festlich dekorierten Reinhard-Kubitz-Halle (Multihalle) Meiningen wieder der beliebte FuPa-Budenzauber.

Das Benefiz-Hallenturnier verbindet sportliche Spannung mit weihnachtlicher Atmosphäre – und unterstützt in diesem Jahr die Projekte von Spirit of Football.

Derby, Derby, Derby in Gruppe A In Gruppe A kommt es gleich zu mehreren Lokalderbys, denn mit dem Gastgeber vom VfL Meiningen 04, dem SV Walldorf 1921 und der SG Herpfer SV 07 treffen echte Nachbarn und Rivalen der Region aufeinander. Für brisante Duelle ist damit garantiert gesorgt. Alle drei Vereine kehren wenige Kilometer. Der FC Schweina-Gumpelstadt ist bereits zum vierten Mal beim Budenzauber dabei. Das Team von René Heger mischt in der Landesklasse 3 mit und musste – wie der VfL Meiningen – im Vorjahr den Abstieg aus der Thüringenliga verkraften. Das macht die Mannschaft umso motivierter für einen starken Auftritt in Meiningen.

Verbandsligist, Wintermeister & AllStars in Gruppe B

In Gruppe B gibt die SpVgg Geratal ihre zweite Turnierteilnahme – und ist in diesem Jahr der einzige Vertreter der Thüringenliga. Die Rivalen aus Arnstadt und Fahner Höhe mussten ihre Teilnahme diesmal schweren Herzens absagen, weshalb Geratal die Ligaflagge allein hochhält. Mit dem Aufeinandertreffen gegen Spirit of Football, einer von Benny Linse gecoachten Auswahl aus Fußballgrößen mit Verbindung zum Ilmkreis, wartet zudem ein „Derby der besonderen Art". Auch der FC Erfurt Nord ist zum zweiten Mal dabei. Wie schon 2018 kommt die Mannschaft von der Erfurter Grubenstraße als Wintermeister der Landesklasse 2 nach Meiningen. Nach der Absage des Suhler SV rückt mit dem FC Zella-Mehlis der Ortsnachbar der Suhler erstmals ins Teilnehmerfeld. Unter Coach Rick Brandl gehört Zella-Mehlis seit Jahren zu den Topmannschaften der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig – und einige ausgewiesene Hallenexperten im Kader dürften für zusätzliche Würze sorgen.

