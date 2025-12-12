4. FuPa Budenzauber: Heiße Derbys in kalter Jahreszeit

Das Benefiz-Hallenturnier verbindet sportliche Spannung mit weihnachtlicher Atmosphäre – und unterstützt in diesem Jahr die Projekte von Spirit of Football.

In Gruppe A kommt es gleich zu mehreren Lokalderbys, denn mit dem Gastgeber vom VfL Meiningen 04, dem SV Walldorf 1921 und der SG Herpfer SV 07 treffen echte Nachbarn und Rivalen der Region aufeinander. Für brisante Duelle ist damit garantiert gesorgt. Alle drei Vereine kehren wenige Kilometer. Der FC Schweina-Gumpelstadt ist bereits zum vierten Mal beim Budenzauber dabei. Das Team von René Heger mischt in der Landesklasse 3 mit und musste – wie der VfL Meiningen – im Vorjahr den Abstieg aus der Thüringenliga verkraften. Das macht die Mannschaft umso motivierter für einen starken Auftritt in Meiningen.

In Gruppe B gibt die SpVgg Geratal ihre zweite Turnierteilnahme – und ist in diesem Jahr der einzige Vertreter der Thüringenliga. Die Rivalen aus Arnstadt und Fahner Höhe mussten ihre Teilnahme diesmal schweren Herzens absagen, weshalb Geratal die Ligaflagge allein hochhält. Mit dem Aufeinandertreffen gegen Spirit of Football, einer von Benny Linse gecoachten Auswahl aus Fußballgrößen mit Verbindung zum Ilmkreis, wartet zudem ein „Derby der besonderen Art“.

Auch der FC Erfurt Nord ist zum zweiten Mal dabei. Wie schon 2018 kommt die Mannschaft von der Erfurter Grubenstraße als Wintermeister der Landesklasse 2 nach Meiningen. Nach der Absage des Suhler SV rückt mit dem FC Zella-Mehlis der Ortsnachbar der Suhler erstmals ins Teilnehmerfeld. Unter Coach Rick Brandl gehört Zella-Mehlis seit Jahren zu den Topmannschaften der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig – und einige ausgewiesene Hallenexperten im Kader dürften für zusätzliche Würze sorgen.

Drei Schiedsrichter mit Wurzeln in der Region

Das diesjährige Schiedsrichtergespann besteht aus:

Florian Zimmermann (Reundorf)

Jan Weltzien (Meiningen)

Enrico Bohlig (aus Meiningen stammend)

Zimmermann war bereits im vergangenen Jahr dabei, während Weltzien und Bohlig als in der Region verwurzelte Verbandsliga-Schiedsrichter ihr Budenzauber-Debüt geben. Zimmermann stammt aus Henneberg, ist aber seit ein paar Jahren im nahgelegenen Franken als Schiedsrichter aktiv.

Der Vorverkauf läuft!

Wie im Vorjahr kostet der Eintritt 8,50 Euro, ein Teil des Betrags fließt in die unterstützten Projekte von Spirit of Football. Eine Tageskasse ist nicht geplant – sichert euch also unbedingt frühzeitig eure Tickets. Tickets gibt es seit Freitag, den 12. Dezember unter ticket.budenzauber.live

Der 4. FuPa-Budenzauber verspricht wieder ein Hallenfußballfest voller Derby-Atmosphäre, starker Teams, bekannten Gesichtern und weihnachtlichem Flair. Gleichzeitig tut jeder Besucher etwas Gutes: Fußball schauen, Spaß haben, Gutes tun.