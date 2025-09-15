4 Feldverweise in Teunz: Haselbachs neunter Streich

Der unheimliche Lauf des SV Haselbach geht weiter. Auch das neunte Saisonspiel gewann der letztjährige Fast-Absteiger und jetzige Tabellenerste der Kreisliga West. Beim turbulenten 4:3-Auswärtssieg gegen den FC OVI-Teunz wurde es hintenraus bunt. So sahen drei FC-Akteure die Ampelkarte und ein Haselbacher Spieler Glatt-Rot. Der ärgste Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ließ die Muskeln spielen, schickte den TSV Stulln mit einer 9:0-Packung auf die Heimreise. Über wichtige Punkte gegen den Abstieg durften sich unterdessen die DJK Dürnsricht (4:2 gegen Nittenau) und der SV Diendorf (3:1 in Dieterskirchen) freuen.



Im Kellerduell sicherte sich die DJK Dürnsricht-Wolfring vor 120 Fans auf heimischem Terrain die volle Ausbeute gegen den TSV Nittenau. Patrick Lippert brachte die Hausherren in der 31. Minute in Front, doch Dennis Janker gelang noch in der ersten Halbzeit der Ausgleichstreffer (37.). In der zweiten Hälfte brachte Alexander Dechant die Gäste kurzweilig in Führung (58.), doch nur kurz darauf glich Patrick Lippert aus (60.), das 3:2 erzielte Dominik Saffert in der 83. Minute und Patrick Lippert schob erneut in der 85. Minute zugunsten der Hausherren ein. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Daniel Saleki, Xaver Block







Der TSV Detag Wernberg holte sich am Samstag den Dreier beim 1. FC Schmidgaden vor 120 Zuschauern. Bereits in der vierten Minute netzte Timo Butz zugunsten der Gäste ein, Thimo Luff erhöhte in der zehnten Minute und dann hieß es für den TSV die restliche erste Halbzeit in Unterzahl zu bestreiten, Janik Hägler sah die Zeitstrafe. Marco Wurdak (56.) und Sebastian Hägler (58.) erhöhten für die Gäste und Timo Butz landete in der 86. Minute den letzten Treffer, während die Hausherren an diesem Wochenende keine Chancen verwerten konnten. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Mit neun Buden sicherte sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II daheim vor 155 Zuschauern klar den Dreier. Zu Gast war der TSV Stulln, der keine Chancen verwerten konnte und unterging. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Fabio Lugauer die Hausherren in Front, erhöhte in der elften Minute und netzte in der dreizehnten den Elfmeter gekonnt zum 3:0 ein. In der 29. Minute traf Fabio Lugauer erneut und Philipp Saradeth brachte den Spielstand durch zwei Buden in Folge (44., 45.+3.) zur Halbzeitpause auf 6:0. In der 60. Minute netzte Daniel Schubert ebenfalls für die Gastgeber ein und auch Felix Wifling konnte in der 83. Minute noch eine weitere Chance verwerten. Das 9:0 fiel durch ein Eigentor von Wilhelm Frank in der 86. Minute. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Jonah Zollner, Cedric Dirschl







Der SV Haselbach sicherte sich die Maximalausbeute vor 196 Besuchern auswärts beim FC OVI-Teunz. Andreas Merl brachte das 0:1 in der zehnten Minute, dann glich Manuel Löfflemann aus (12.) und Christian Uschold brachte die Gastgeber kurzzeitig in Front (23.). Erneut verwertete Andreas Merl in der 35. Minute eine Chance, was den Halbzeitstand von 2:2 mit sich brachte. In der 51. Minute netzte Andreas Merl erneut ein, dann sah Manuel Löffelmann die Ampelkarte (55., FC OVI-Teunz), was die Hausherren in Unterzahl brachte, zwei weitere Ampelkarten für die Gastgeber gingen in der 71. Minute für Bastian Welnhofer und Alexander Prey in der 77. raus. Josef Wifling konnte die Unterzahl in der 88. Minute nutzen und erhöhte auf 2:4, doch dann sah Moritz Diller die rote Karte in der Nachspielzeit (90.+2.) und die Hausherren konnten durch Christian Uschold noch einen Anschlusstreffer landen (90.+2.). Schiedsrichter: Michael Ugur, Valentin Lehner, Michael Ott







Einen klaren Heimdreier lieferte der SV Kemnath a.B. seinen 100 Fans am vergangenen Spieltag ab. Zu Gast war die SG Silbersee 08, die durch Florian Bittner bereits in der dritten Minute in Führung gingen, doch Alexander Grill netzte zweimal in Folge für die Hausherren ein (5., 7.), Sebastian Fuchs legte in der 24. Minute noch eine Bude drauf, in der 28. Minute erhöhte Alexander Ram und Alexander Grill legte in der 43. Minute ebenfalls noch einen Treffer drauf, bevor es in die Halbzeit ging. In der zweiten Hälfte versenkte Alexander Grill erneut, in der 61. Minute, dann kamen auch die Gäste wieder zum Abschluss, Stefan Müller verkürzte in der 75. Minute, doch für mehr reichte es nicht mehr am neunten Spieltag. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Max Ebneth







Beim TSV Dieterskirchen gingen die Punkte am neunten Spieltag an die Gäste, den SV Diendorf. Vor 80 Schaulustigen netzte Alexander Kleierl in der 19. Minute für die Gäste ein, ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Maximilian Schießl, sorgte in der 28. Minute für Ausgleich. Ab der 40. Minute durften die Hausherren in Unterzahl ran, Dominik Hörl sah die Ampelkarte. In der 67. Minute brachte Bastian Graßmann die Gäste wieder in Front, ging aber in der 85. Minute mit der Zeitstrafe vom Feld. Alexander Kleierl besiegelte den Dreier in der 89. Minute für den SV Diendorf. Schiedsrichter: Markus Neumeyer, Thomas Ponath, Valentin Höcherl







Der SC Katzdorf musste sich am neunten Spieltag vor 200 Zuschauern gegen den angereisten TV Nabburg geschlagen geben. Bereits in der siebten Minute brachte Patrick Bauer die Gäste in Front, Nico Sporer erhöhte in der 25. Minute. Einen Anschlusstreffer konnte Alexander Schmidts in der 87. Minute landen, doch Nico Sporer netzte in der Nachspielzeit nochmal ein (90.+1.), was dem TV Nabburg klar die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Behrooz Jamshidi, Tim Daschner