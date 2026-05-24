4 Duelle, 4 Absteiger in A-Klasse! Tiefenbach erwischt's ultra-bitter West-Kreisklassen-Relegation - 2. Runde: Vier Spiele, vier Absteiger aus der Kreisklasse +++ Für den ATSV Kelheim II, die SG Pfeffenhausen/Hornbach, den FC Teisbach II und die SG Eggenfelden/Huldsessen gibt's am Donnerstag ums Kreisklassen-Ticket von Sebastian Ziegert · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser

Die zweite Chance genutzt: der FC Teisbach II bleibt im Rennen um den Kreisklassen-Aufstieg. – Foto: Charly Becherer

Am großen Kreisklassen-Relegations-Sonntag erwischte es in vier Duellen vier bisherige Kreisklassisten: Für den TSV Hofkirchen, den TSV Tiefenbach, die DJK Altenkirchen und die SG Triftern/Anzenkirchen ging's runter in die A-Klasse. Die Ansetzungen und Spielorte für Relegationsrunde 3 am kommenden Donnerstag stehen indes bereits fest.

Satte 752 Zuschauer in Postmünster erlebten einen glücklosen Auftritt der SG Triftern/Anzenkirchen, die nach der zweiten Niederlage im zweiten Relegationsspiel den Gang in die A-Klasse antreten muss. Und diesmal war's eine letztlich klare Sache. Die SG Eggenfelden/Huldsessen übernahm schnell die Kontrolle, doch die erste große Chance hatte Triftern, als Tomandl aus 16 Metern auf den Torwart schoss. In der 33. Minute fiel das erste Tor: Andreas Blüml profitierte von einem Torwartfehler und schob zur 1:0-Führung ein. Nach der Halbzeit "überrannte" die SG SSVH ihren Gegner förmlich: Daniel Eckmeier-Hager stellte unmittelbar nach Wiederbeginn auf 2:0, nach einem Zuckerpass. Orhan Berisha ließ in der 64. Minute einen Freistoß ins lange Eck folgen, bevor Acer Kesiku in der 82. Minute mit einem präzisen Distanzschuss den Endstand von 4:0 herstellte. Die SSVH zeigte sich effizient, während Triftern zahlreiche Chancen ungenutzt ließ und in die A-Klasse absteigen muss. Für die SG geht's nun am Donnerstag in Runde 3 mit besten Aussichten gegen den FC Teisbach II - ab 18 Uhr in Aufhausen. Der Sieger dieser 3. Runde hat's gepackt! Und wenn's der FC Ergolding zur Landesliga packt, gibt's für den dortigen Verlierer sogar nochmal ne Chance!





Der FC Teisbach II bleibt im Gegensatz zu seiner eigenen 1. Mannschaft weiter im Relegationsrennen, der Aufstieg in die Kreisklasse bleibt möglich! Zumal der heutige Sieg gleich zwei Chancen eröffnet, wenn's optimal läuft! Am Donnerstag geht's nun gegen die SG Eggenfelden/Huldsessen ums sichere Kreisklassen-Ticket. Und womöglich gibt's danach noch eine zweite Chance. Die DJK Altenkirchen hingegen steigt nach Niederlage zwei im zweiten Relegationsspiel in die A-Klasse ab. Vor 604 Zuschauern in Aham setzte sich der FCT Zwo hochverdient mit 3:0 durch. Ben Teuner eröffnete das Scoring in der 7. Minute mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke. Teisbach dominierte das Spiel und hatte mehrere weitere Chancen, darunter ein Schuss von Alex Mühlbauer, der nur knapp am Tor vorbeiging. Altenkirchen kam in der ersten Halbzeit besser ins Spiel, scheiterte jedoch an Teisbacher Keeper Kreisler, der einen entscheidenden Schuss von Alexander Hilgers parierte. Matthias Vögl erhöhte in der 39. Minute mit einem satten Schuss unter die Latte auf 2:0. Direkt nach der Halbzeit traf Mühlbauer per Kopf nach einem Freistoß zum 3:0. Altenkirchen fand kein Mittel gegen die starke Teisbacher Defensive und musste sich geschlagen geben.





439 Zuschauer in Bruckberg sahen einen Elferkrimi, der haarscharf an die SG Pfeffenhausen/Hornbach ging. Damit bleibt die SG im Rennen und spielt am kommenden Donnerstag in Kirchdorf gegen den ATSV Kelheim II um ein Kreisklassen-Ticket. In einer highlightarmen ersten Halbzeit war der TSV Tiefenbach etwas näher dran und einen Tick besser. Und nach der Pause brachte Roberto Soffietti sein Team mit einem Schuss ins lange Eck dann auch verdientermaßen in Führung (54.). Als sich dann auch noch Pfeffenhausens Tobias Jobstmann als letzter Mann nur mit einem Handspiel zu helfen wusste, und damit glatt Rot sah (62.), standen die Zeichen auf Sieg für den TSV. Doch von der Tiefenbacher Überzahl war rein gar nichts zu spüren. Zwar ließ Tiefenbach auch eine Topchance zur möglichen Entscheidung liegen, doch tief in der Nachspielzeit herrschte Chaos pus in der Tiefenbacher Box und Eric Riu Munoz köpfte zum schon nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich ein (90.+4). Auch in der Verlängerung ging Tiefenbach in Front! Steilpass auf Soffietti, der sehenswert über den Schlussmann hinweg einlochte (95.). In Minute 103 hatten viele den Ball schon zum 2:2 im Tor gesehen als Eric Riu Munoz eine Eckballhereingabe ins Tor köpfte, doch das Schiedsrichter-Gespann erkannten den Treffer zunächst nicht an, nahm ihre Entscheidung - unter heftigen SG-Protesten - aber zurück! Die Linienrichterin wurde befragt und entschied auf Tor, und das obwohl die Partie zuvor bereits rund 30 Sekunden weiterlief! Und so kam's zum unvermeidlichen Elfmeterschießen, das die SG Pfeffenhausen/Hornbach für sich entschied, weils nur zwei Versuche vergab, Tiefenbach aber deren drei!





Vor nur 275 Zuschauern in Eggmühl setzte sich der ATSV Kelheim II verdientermaßen gegen den TSV Hofkirchen durch. Damit steigt Hofkirchen nach dieser erneuten Niederlage aus der Kreisklasse ab. Für die Kelheimer hingegen geht's am Donnerstag ins nächste Relegations-Finale. Gelingt gegen die SG Pfeffenhausen/Hornbach ein Sieg, ist der Kreisklassen-Verbleib Realität. Bei sommerlichen Temperaturen startete die Partie verhalten, doch der ATSV zeigte schnell seine Überlegenheit. In der 33. Minute erzielte Thomas Bauer das 0:1 per Freistoß, als er aus der Drehung ins linke Eck traf. Nach der Pause erhöhte Paul Wagner in der 47. Minute auf 0:2, nachdem er einen Abpraller verwertete. Hofkirchen kämpfte, doch die große Chance von Vlad Gheorghiu wurde in der 53. Minute vergeben. Schließlich gelang Lukas Guggenberger in der 78. Minute der Anschlusstreffer, doch die Aufholjagd kam zu spät. In der Nachspielzeit vergaben sie die letzte Möglichkeit per Freistoß aus zentraler Position!



