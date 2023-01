4. BKZ-FIFA-Cup: Großaspachs Nico Engel zeigt sich nervenstark Die SG Sonnenhof Großaspach hat zum Kreis der Favoriten beim Turnier unserer Zeitung auf der Playstation und mit FIFA23 gehört. Bei der Premiere des Finaltags beim SV Unterweissach gelingt dem Oberliga-Stürmer gegen Tim Bauer vom VfR Birkmannsweiler die Titelverteidigung.

Für den FC Viktoria Backnang lief es in den vergangenen Jahren auf dem Rasen nicht gut. Der frühere Landesligist ist in der Kreisliga B2 angekommen und belegt dort den sechsten Platz. Beim 4. BKZ-FIFA-Cup haben sich die Grünen besser präsentiert, denn sie sicherten sich Rang drei. Beim Finaltag in Unterweissach behielten die Brüder Imer und Kujtim Spatolaj gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach, für die Lukas Salzinger aktiv war, jeweils mit 2:1 im Hin- und Rückspiel die Oberhand.

Der Finaltag in Präsenz war eine Neuerung beim BKZ-FIFA-Cup, dem Turnier unserer Zeitung auf der Playstation und mit FIFA 23. Während die Gruppenphase sowie die Turniere in den vergangenen drei Jahren komplett online stattfanden, durften die besten zwölf der insgesamt 19 Mannschaften von Angesicht zu Angesicht gegeneinander spielen. Zwar sagte der TSC Murrhardt kurzfristig seine Teilnahme ab, dies tat der guten Stimmung beim Finaltag aber keinen Abbruch.

Nico Engel besiegte dabei Simon Zügel aus Oppenweiler, der in der virtuellen Bundesliga für den VfB Stuttgart aktiv ist, mit 4:3. „Ich hatte viel Pech und er hat sehr gut gespielt“, lautet das Fazit von Zügel. Er bescheinigt dem Großaspacher: „Nico Engel hat verdient das Turnier gewonnen, weil er der Beste beim Finaltag war.“ Auch Jannick Maurer aus Spiegelberg, der für den 1. FC Heidenheim in der virtuellen Bundesliga den Controller bedient, verlor gegen Tim Bauer mit 3:4 im Golden Goal. „Mir hat etwas das Spielglück gefehlt. Es waren ein paar gute Zocker dabei“, sagt Maurer.

