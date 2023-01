4. BKZ-FIFA-Cup: 19 Fußballteams zocken um die Krone Das Turnier mit der Playstation und mit dem Programm FIFA 23 startet am morgigen Donnerstag mit der Gruppenphase. Welche Mannschaften dabei aufeinandertreffen, entscheidet die Auslosung, die am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr auf Facebook zu sehen sein wird.

Natürlich schicken die beiden Oberligisten der Region jeweils wieder ein Team ins Rennen. Für die TSG Backnang werden Stürmer Mert Tasdelen und Betreuer Cedric Gall den Controller bedienen. Beide waren für den Etzwiesenklub schon im vergangenen Jahr dabei. Neue Gesichter gibt es hingegen bei der SG Sonnenhof Großaspach, die den Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen will. Torjäger Nico Engel und Torhüter Lukas Britzlmeier treten für den Verein aus dem Fautenhau auf der Playstation an.

Auch die beiden Landesligisten stellen wieder ihre E-Sports-Teams. Der SV Allmersbach nimmt mit einer sehr jungen Mannschaft mit Carl Stelzmann (19) sowie den B-Jugend-Akteuren Leon Ulmer (16) und Noah Klitzing (15) teil. Die Allmersbacher hatten ihren Kader nach einem internen Aufruf auf ihrer Instagram-Seite zusammengestellt. Ein Duo wird für den Ligarivalen SG Oppenweiler-Strümpfelbach auf der Konsole zocken. Dies sind Lukas Salzinger und Serkan Dogan.

Aus der Bezirksliga machen der SV Unterweissach, der SV Steinbach, der TSV Sulzbach-Laufen, der SC Korb und der SSV Steinach-Reichenbach mit. Die Kreisligisten TSC Murrhardt, VfR Murrhardt, TSV Althütte, TSV Sechselberg, FC Welzheim, VfR Birkmannsweiler, SV Spiegelberg, FC Viktoria Backnang und SK Fichtenberg werden ebenso um den Titel spielen. Auch die Schiedsrichtergruppe Backnang ist wieder mit von der Partie. Die Unparteiischen werden durch Dennis Verbraeken vertreten. Damit steht das Teilnehmerfeld fest.

Alle 19 Mannschaften warten nun auf ihre jeweiligen Gegner. Es wird zunächst vier Gruppen geben, in drei davon sind je fünf Teams. In einer Gruppe spielen vier Mannschaften. Die Auslosung ist im Video zu sehen, das am heutigen Mittwoch um 19 Uhr auf der Facebook-Seite unserer Zeitung ausgestrahlt wird. Dabei darf man auf einen interessanten Gast, der die Lose ziehen wird, gespannt sein. Und dann kann das Zocken auf der Konsole beginnen.

Bis zum Donnerstag, 19. Januar, um 23.59 Uhr müssen alle Partien in den Gruppen online ausgetragen und die Ergebnisse über Discord – einem kostenlosen und anonymisierten Chatkanal für E-Sportler – gemeldet sein. Es finden in der Gruppenphase jeweils ein Hin- und Rückspiel pro angesetzter Paarung statt. Der komplette Spielplan wird in der morgigen Ausgabe der Backnanger Kreiszeitung auf einer Seite ähnlich wie bei der WM veröffentlicht.

Dort ist dann zu sehen, dass die Gruppensieger weiterkommen und bereits für das Viertelfinale gesetzt sind. Die jeweiligen Zweit- und Drittplatzierten jeder Gruppe spielen eine gesonderte K.o.-Runde. Für den Viert- und Fünftplatzierten jeder Gruppe ist das Turnier beendet. Alle anderen zwölf Teams lösen das Ticket für den Finaltag. Dieser findet am Sonntag, 22. Januar, statt. Los geht es um 14 Uhr im Kursraum des neu gebauten Vereinsheims des SV Unterweissach mit der ersten K.o.-Runde, ehe sich das Viertel- und Halbfinale sowie die Partie um Rang drei und das Finale anschließen.

Bis zirka 20 Uhr wird gezockt. Die Technik wie die Playstation wird der gastgebende SVU stellen, jeder Spieler braucht nur seinen Controller mitzubringen. Auf den Finaltag freuen sich alle Teilnehmer. „Das ist super“, sagt Nils Bothe vom Bezirksligisten SV Steinbach.

Neben der etwas verkürzten Spielzeit von 2 x 5 Minuten ist beim 4. BKZ-FIFA-Cup neu, dass angelehnt an die Fußball-Weltmeisterschaft nur Nationalmannschaften als FIFA-Teams genommen werden dürfen. Die meisten Teilnehmer setzen auf Frankreich. Aber auch Brasilien, Portugal und Deutschland werden bei den virtuellen Begegnungen bevorzugt. Cristian Raccuglia vom SSV Steinach-Reichenbach will mit Italien auf der Konsole durchstarten und damit den Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach vom Thron stoßen.

