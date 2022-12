Die SpVgg Ruhamnnsfelden ist nach der Corona-Zwangspause wieder auf dem Parkett vertreten und steigt am Sonntag in Zwiesel ins Turnier ein. – Foto: Karin Steinert

4 Bezirksligisten dabei: In Deggendorf & Zwiesel geht`s weiter Vorrunde: Vier Gruppen mit je fünf Teams +++ Endrunde am 17. Dezember in Salzweg

Die Hallenmeisterschaft im Kreis Ost wird am Sonntag in Deggendorf ab 12 Uhr (Dreifachturnhalle Comenius Gymnasium) und in Zwiesel ab 11 Uhr (Realschulturnhalle) fortgesetzt. Nachdem am vergangenen Wochenende in Vilshofen und Pocking die ersten Vorrundengruppen über die Bühne gegangen, wird nun die erste Turnierphase abgeschlossen.

Das Turnier in Deggendorf Gruppe 5

TSV Spiegelau (A-Klasse), SV Schaufling (A-Klasse), TG Dragons Deggendorf (Kreisklasse), RSV Parkstetten (A-Klasse), SV Irlbach (Kreisklasse)



Sehr ausgeglichen besetzt scheint Gruppe 5 zu sein, ein klarer Favorit scheint schwer auszumachen.



>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan der Gruppe 5!



Gruppe 6

FC Handlab-Iggensbach (Kreisklasse), FC Deggendorf (A-Klasse), SpVgg Straubing (A-Klasse), SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn (Kreisklasse), TSV Aholming (A-Klasse)



Auf dem Papier favorisiert dürfte wohl der Tabellendritte der Kreisklasse Deggendorf, der FC Handlab-Iggensbach sein. Sicher nicht zu unterschätzen ist auch die SpVgg Straubing. Einige technisch beschlagene Rumänen tummeln sich im Kader der Gäubodenstädter. Allen voran Mihai Velescu, der im Freien mit 18 Treffern in nur 8 Einsätzen auf sich aufmerksam machen konnte.



>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan der Gruppe 6! Das Turnier in Zwiesel Gruppe 7

TSV Grafenau (Bezirksliga), SpVgg Ruhmannsfelden (Bezirksliga), TSV Lindberg (Kreisliga), SV Kirchberg (Kreisliga), FC Langdorf (A-Klasse)



Die interessanteste Vorrundengruppe überhaupt! Mit den "Stodbärn" aus Grafenau und der SpVgg Ruhmannsfelden sind gleich zwei gestandene Bezirksligisten dabei. Dazu Kreisliga-Überraschung TSV Lindberg und der SV Kirchberg, der stets von vielen Fans begleitet wird. Mit Langdorf ist noch ein klarer Außenseiter am Start. Das könnte durchaus spannend und stimmungsvoll werden.