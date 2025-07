4. Auto-Hus-Cup startet in Boisheim am Freitag

In der Gruppe B gehen der SC Viersen-Rahser, TSV Kaldenkirchen und SV Concordia Lötsch am Samstag ab 17.30 Uhr ins Rennen. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde 1 x 45 Minuten. Zudem findet am Samstag auch ein Walking-Football-Turnier am Stadion am Sonnenbach statt. In der Finalrunde beträgt die Spielzeit 2 x 45 Minuten. Eine gute Gelegenheit für die Trainer, ihre Kader intensiv zu testen. Um 15 Uhr steht zunächst das Spiel um Platz 3 an, ehe um 18 Uhr das Finale ausgetragen wird. Im Vorjahr gewann der TSV Kaldenkirchen, 2023 Austräger TSV Boisheim und im ersten Jahr der Austragung, 2022, gewann SV Concordia Lötsch.