Marcel Kaiser (rechts) und die DJK Ammerthal verteidigen die Landesliga-Tabellenführung. – Foto: Florian Würthele

4 aus 4, zwei Rote Karten: Ammerthal setzt Lauf fort Landesliga Nordost, Samstag: DJK-Keeper Christopher Sommerer hält den Heimsieg gegen Buckenhofen fest

Vierter Sieg im vierten Spiel – die DJK Ammerthal bleibt in der Landesliga Nordost in der Erfolgsspur. Und verteidigt erfolgreich die Tabellenführung. Dieses Mal wurde sie jedoch so richtig gefordert. Die Heimaufgabe am Samstagabend gegen den SV Buckenhofen entpuppte sich als der, wie im Vorfeld schon vermutet, erwartet schwere Gradmesser. Letztlich gewann die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl alles in allem schon verdient mit 2:1 (1:0), musste sich aber mächtig strecken, um diesen guten Gegner in die Knie zu zwingen.



Die Oberpfälzer erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der zweiten Minute verwertete Noah Pirner einen starken Steckpass von Marco Wiedmann zur 1:0-Führung. Auch in den Folgeminuten blieb Ammerthal zunächst tonangebend. Das sollte sich allerdings bald ändern. Die Partie kippte, die forsch aufspielenden Gäste wurden immer stärker und hätten durchaus ausgleichen können. DJK-Keeper Christopher Sommerer verhinderte in Minute 17 bei einem tollen Kopfball die beste Chance Buckenhofens in der ersten Hälfte. Auf der anderen Seite hätte Tim Baierlein bei zwei Kontermöglichkeiten sowie frei vor dem Tor das 2:0 erzielen können.



In der Pause schien Rösl die richtigen Worte auf die bisher etwas lethargische Vorstellung seines Teams gefunden zu haben. Das Spiel der DJK wurde zunehmend besser. Der eingewechselte Manuel Mutove brachte frischen Schwung und verzeichnete eine gute Torchance. Nach der Vorentscheidung roch es in der 64. Minute, als Daniel Gömmel nach schöner Vorlage von Mutove und N. Pirner auf 2:0 stellte. Buckenhofen gab sich aber nicht geschlagen, bündele nochmal alle Kräfte und zwang Sommerer gleich zu drei Top-Paraden. Hier lag der Anschluss in der Luft. In der Schlussphase keimte Hektik auf. Nach einer Rudelbildung wurden Ammerthals Fabio Pirner und Gästespieler Abbas Jafari mit Glatt-Rot vom Platz gestellt. Kurz vor Schluss wurde es nochmal richtig spannend, als Julian Friedhelm nach einem Freistoß zum 2:1 einköpfte (88.). Den knappen Vorsprung rettete Ammerthal über die Ziellinie.



Gästetrainer Markus Fischer sagte nach der Partie: „Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ein verdienter Sieg für Ammerthal. Es gab natürlich Momente, in denen das Spiel kippen hätte können, aber das haben wir verpasst.“



Sein Gegenüber, DJK-Coach Tobias Rösl, zeigte sich auch nicht hundertprozentig zufrieden: „Wir haben jetzt aus vier Spielen 12 Punkte, was erstmal für uns zählt. Wir hatte heute einen guten Start, haben dann aber aufgehört, mit unserem schleppenden Passspiel her Fußball zu spielen. Trotzdem hatten wir schon auch durch Einzelaktionen mehrmals die Chance zu einer höheren Führung, haben uns aber über die gesamte Spielzeit gesehen das Spiel selbst schwer gemacht. Unter dem Strich zählt aber heute das Ergebnis.“