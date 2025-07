4 Aufstiege im Großfeld - JFV Neuseenland feiert Granatensaison!

Gleich 4 Teams konnten im Juni den Aufstieg im Großfeldbereich feiern. Neben der U18 (A2) in die Landesklasse, schaffte die U17 (B1) den lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga Sachsen. Für die Krönung sorgte dann Ende Juni die U15 (C1, Titelfoto aus Berlin) mit dem Regionalliga-Aufstieg (NOFV). Dazu durfte auch die U14 (C2) einen wichtigen Aufstieg in die Landesklasse feiern.

Dazu Trainer A. Gerth: " Mit STOLZ schaue ich auf die Saison zurück. 59 Punkte in der Landesliga sind schon eine Ansage. Meine Spieler haben immer wieder gezeigt, was möglich ist. Leider fehlte die Konstanz, auch durch verletzungsbedingte Ausfälle. Lok marschierte mit einer starken Konstanz durch. Dies war der Unterschied. Bester Torschütze im Team wurde Jamie-Lee Haufe mit 24 Treffern. Trainerlegende Thomas Matheja wurde gebührend verabschiedet. Insgesamt eine tolle Saison."

U18 - Stadtliga - STADTMEISTER & AUFSTEIGER in die Landesklasse

Dazu Trainer T. Berger: "Eine starke Hinrunde, mit 31 Punkten aus 11 Spielen legten den Grundstein. Dabei ragte die Defensive heraus bei 6 Gegentoren. Trotz einiger Verletzungssorgen und krankheitsbedingten Ausfällen hielt das Team stets zusammen. Im Topspiel unterlag man dann leider auch mit 1:3 dem SV Schleußig. Danach startete ein beeindruckende Serie. Mit 19:1-Toren in den letzten 4 Spielen machte man vorzeitig auch den Stadtmeistertitel klar. Dann kamen die beiden Relegationsspiele gegen VfC Plauen II. 2 Hitzeschlachten standen auf dem Plan. Zuerst in Plauen , unterlag man sehr unglücklich mit 2:3. verspielten wir doch da eine 2:0 Führung. Hochmotiviert ging es dann im Rückspiel um den Aufstieg. In einem spannenden und hochklassigem Spiel fighteten die Neuseenländer um jeden Meter. Und stand am Ende als Aufsteiger da. 3:1 Sieg gegen die Gäste aus dem Vogtland. Sensationell am Ende der verdiente Aufstieg in die Landesklasse. Herausragend das ganze Team über die ganze Saison hinweg, wo man über manche Widrigkeit hinweg kam, Verletzungen und anderes wurde weggesteckt und immer wieder aufgestanden."

U17 - Landesklasse - STAFFELSIEGER & AUFSTEIGER in die Landesliga

Dazu Trainer M. Beyer: " Eine fast perfekte Saison für unsere U17. In der Liga ohne Niederlage und bei den Aufstiegsspielen 2x klarer Sieger. Genau zu richtigen Zeit zogen unsere Jungs richtig an - nämlich im Hinspiel gegen Bautzen 4:1. Im Pokal die einzige Pflichtspielniederlage gegen RBL. Man kann hier wirklich sagen, dass alle Akteure im Kader absolut performt haben und extrem STOLZ auf sich sein können. Der Aufstieg in die U17-Landesliga ist extrem wichtig für unsere Nachwuchsarbeit beim JFV. DANKE an alle Spieler für diese weltklasse Saison!"

U16 - Stadtliga - VIZESTADTMEISTER

Dazu Trainer R. Osang: "Die U16 wurde Vizemeister in der Stadtliga. Mit 100 geschossenen Toren und 28 Gegentoren hatte man dazu den zweitbesten Angriff und die zweitbeste Abwehr der Liga. Mit Theo Vincent Peter konnte man den besten Torschützen der Liga stellen. Ihm gelangen 37 Tore in 19 Spielen. Leider hatten wir in der Rückrunde mit Verletzungen und vielen schulischen Themen bei den Jungs zu kämpfen, was uns in den entscheidenden Spielen ein besseres Ergebnis zunichte gemacht hat. Dennoch haben alle Spieler über die komplette Saison vollen Einsatz für das Team gezeigt und konnten sich auch in einigen Bereichen verbessern."

U15 - Landesliga - LANDESMEISTER & AUFSTEIGER zur NOFV-Regionalliga

Dazu Co-Trainer D. Kreiß zu den Aufstiegsspielen: "Der JFV Neuseenland hat sich mit zwei eindrucksvollen Siegen in der Relegation gegen den SC Borsigwalde den Aufstieg in die NOFV C-Junioren-Regionalliga gesichert. Die Mannschaft aus dem Leipziger Umland setzte sich mit einem klaren Gesamtergebnis von 9:1 durch und unterstrich damit ihre starke Entwicklung der vergangenen Monate. Schon im Hinspiel am 22. Juni in Markkleeberg zeigte der JFV, dass er den Aufstieg fest im Blick hat. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad und vor rund 100 Zuschauern dominierte die Heimmannschaft im Sportpark Camillo Ugi die Partie von Beginn an. Bereits in der 8. Spielminute brachte Aaron Sudikatus sein Team mit 1:0 in Führung. In der 21. Minute erhöhte Joey Tetzner auf 2:0. Nach der Halbzeit kam Borsigwalde mit viel Schwung aus der Kabine und erhöhte den Druck. Doch der JFV blieb defensiv stabil und ließ kaum zwingende Chancen zu. In der Schlussphase nutzte Neuseenland einen Umschaltmoment clever aus: In der 65. Minute traf erneut Aaron Sudikatus zum 3:0-Endstand. Eine Woche später, am 28. Juni, kam es in Berlin zum Rückspiel. Der SC Borsigwalde stand unter Zugzwang – und legte entsprechend offensiv los. Bereits in der 12. Minute nutzte das Heimteam einen Fehler in der JFV-Defensive zur 1:0-Führung. Doch der JFV zeigte sich unbeeindruckt. In der 17. Minute erzielte Valentin Weiß per sehenswertem direkten Freistoß aus halblinker Position den Ausgleich. Nur drei Minuten später verwandelte Elias Kreiß einen Handelfmeter eiskalt – rechts oben - zur 2:1-Führung. Die Pause nutzte das Trainerteam Brestrich/Kreiß clever, stellte taktisch um. Die Umstellung im Spielaufbau griff – Borsigwalde überrascht und ohne Antwort und so kam der JFV kurz nach der Pause durch Aaron Sudikatus zum 3:1 (38. Minute). Im Anschluß hätte Borsigwalde noch einmal Hoffnung schöpfen können, scheiterte jedoch mit einem Strafstoß am Tor – der Ball ging flach am linken Pfosten vorbei. Im weiteren Verlauf des Spiels bestimmte der JFV jedoch das Spielgeschehen klar. In der 56. Minute traf Bruno Schreiber zum 4:1, zwei Minuten später erhöhte Sudikatus mit seinem vierten Treffer in der Relegation auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Valentin Weiß in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer – 6:1 lautete der verdiente Endstand.

Wir sind unglaublich stolz auf das Team. Die Jungs haben sich diesen Erfolg über die gesamte Saison hinweg durch harte und disziplinierte Arbeit verdient!

Ein besonderer Dank gilt auch den Mannschaftsbetreuern Christian Schreiber und Karsten Klein, die durch ihre leidenschaftliche und zugleich hochprofessionelle Arbeit maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg der Mannschaft beigetragen haben. Ihr Engagement abseits des Spielfelds ist ein unverzichtbarer Teil des sportlichen Gesamterfolgs."

U14 - Stadtliga - STADTMEISTER & AUFSTEIGER zur Landesklasse

Trainer J. Lösche: "Ich blicke auf eine außergewöhnliche Saison mit meiner C2 zurück – primär Jahrgang 2011. Wir haben die Stadtliga mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden aus 22 Spielen gewonnen und dabei einen Vorsprung von 17 Punkten herausgespielt. Darüber hinaus konnten wir den Stadtpokal „Leipziger Cup“ für uns entscheiden – ein weiterer Beleg für die konstante Entwicklung und den starken Zusammenhalt im Team. Das Highlight zum Abschluss war der Aufstieg in die Landesklasse: In den beiden Relegationsspielen gegen die C2 vom JFV Union Torgau haben wir uns mit einem Gesamtergebnis von 8:2 souverän durchgesetzt.

Ein großer Dank gilt meinem Trainerkollegen Dominik Deumer, den Eltern für ihre stetige Unterstützung – und natürlich dem gesamten Kader. Woche für Woche haben die Jungs hart gearbeitet, sich weiterentwickelt und sich diese Saison mehr als verdient."

ALLEN TRAINERN, SPIELERN und FUNKTIONÄREN ein gigantisches DANKE für diese brutale Saison des JFV!