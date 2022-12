Ein Sieg des Spitzenreiters im Ligafinale: Der VfB Lübeck verabschiedet sich erfolgreich in die Winterpause. – Foto: Eibner-Pressefoto

4 Absagen zum Jahresfinale: Petrus hat kein Erbarmen 22. Spieltag in der Regionalliga Nord: Witterungsbedingte Absagenflut +++ Lübeck & HSV II überwintern mit Siegen an der Tabellenspitze +++ Unentschieden in Havelse und Delmenhorst

Es war der letzte Tanz, bevor es für die Regionalligisten in eine wohlverdiente, rund siebenwöchige Winterpause ging. Doch nicht alle Mannschaften konnten auf der heimischen Anlage ein letztes Mal Schaulaufen, denn eisige Temperaturen, Schnee und unbespielbares Geläuf zwangen neben dem SC Weiche Flensburg und dem FC Eintracht Norderstedt (beide Freitag) auch den BSV Schwarz-Weiß Rehden (Samstag) und den wiedererstarkten FC Teutonia 05 Ottensen (Sonntag) zur Spielabsage.

Freitag Aufgrund von Minusgraden und dementsprechend vereisten und verschneiten Plätzen mussten beide Freitagsspiele in der Regionalliga Nord witterungsbedingt abgesetzt werden. Sowohl der SC Weiche Flensburg (gegen Hannover 96 II) als auch der FC Eintracht Norderstedt (gegen den SV Drochtersen/Assel) werden ihre eigentlich letzten Heimspiele des Jahres somit im neuen Jahr absolvieren.

Samstag Während das Wetter auch dem BSV Schwarz-Weiß Rehden (gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim) einen Strich durch die Rechnung machte, konnten die restlichen Samstagsspiele zum krönenden Abschluss des Fußball-Jahres ausgetragen werden. Die großen Gewinner dieses Spieltags waren mit Sicherheit der Hamburger SV II (3:0-Sieg beim SSV Jeddeloh) und der VfB Lübeck (4:1 gegen den Bremer SV), die sich mit einer sehr dominanten Leistung in die Winterpause verabschieden, ein letzten Erfolgserlebnis in 2022 feiern und damit an der Tabellenspitze überwintern können. Zwischen dem TSV Havelse und der BSV Kickers Emden (1:1) sowie dem SV Atlas Delmenhorst und dem 1. FC Phönix Lübeck (1:1) hingegen gab es jeweils eine Punkteteilung zum Jahresabschluss.