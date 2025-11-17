4-4 Wildes Hin und Her endet Remis

Jakob Siebauer rettet mit seinem Dreierpack den Punkt.

Der TBM legt gut los. Schon in der 6. Minute legt sich Siebauer den Ball alleine vor Keeper Jasmin Rahmanovic vor und vollendet. Standards prägen die erste Halbzeit. Torchancen Mangelware doch vor dem Seitenwechsel legt Salihovic los und erzielt den Ausgleich. Die Gäste bleiben dran und Keeper Klaus Dybeck muss zweimal retten. Doch dann ist Salihovic wieder zur Stelle und überlupft Dybeck. Siebauer macht dann in der 58. Minute wieder den Ausgleich und es kommt für die Heimelf noch besser. Elfmeter in der 67. Minute. Leon Fossdal verwandelt links unten. Die Gäste kurz geschockt aber nur zwei Minuten später wieder Salihovic mit seinem Treffer. Viertelstunde vor Schluss umkurvt dann Khalil Chiha den Gästekeeper und bringt aus spitzem, Winkel den Ball in die Mitte, aber dort ist niemand. In der 83. Minute wieder die Gäste in Führung. Ein Querpass und Salihovic mit seinem vierten Treffer. Hektik in den Schlussminuten aber Siebauer behält kühlen Kopf und netzt zum Ausgleich ein.