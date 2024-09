4-2 TBM in der Schlussminute hellwach. Fossdal mit Doppelpack!

Die Zweite belohnt sich mit dem Siegtreffer in der Schlussminute. Kapitän Leon Fossdal mit Doppelpack der Matchwinner.

Neuzugang Metin Taskiran netzt dann zur Führung in der 64. Minute ein. Ein langer Flugball geht an Keeper Nabil Najimi vorbei und die Gäste können wieder ausgleichen.

In der 90. Minute steht Fossdal dann am Strafraumeck goldrichtig und sein flacher Linksschuss, dreht sich an allen vorbei ins lange Eck.

Ein Konter von Alvaro Sanchez vollendet dann den Sieg.