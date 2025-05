4-2 Sieg TBM mit Befreiungsschlag im Abstiegskampf

In einer umkämpften Partie, auf dem sehr schmalen Kunstrasenplatz in Sendling, geht es gleich zur Sache. Nach vier Minuten prüft Luis Paffenholz Keeper Linus Freimark. Weitere Torschüsse des TBM sind ungefährlich bis zur 20. Minute. Wieder ist Paffenholz durch aber sein Schuss geht am zweiten Pfosten vorbei. In der 24, Minute setzt sich dann Anton Beckenbauer auf links durch und seine scharfe Hereingabe wehrt Tim Leifker ins eigen Tor ab. Allerdings hält die Führung nur drei Minuten und Daniel Stöckle wackelt die halbe TBM Abwehr aus und schließt trocken unten links ab. Leonhard Maier mit der Chance den TBM wieder in Führung zu schießen. Aus zentraler Position geht sein Flachschuss knapp am Pfosten vorbei. Ab der 35. Minute hat Wacker mehrere Freistöße in guter Position. Einen von Zakaria Naimi getretener Ball kann Keeper Nabil Najimi nur abklatschen lassen, genau auf den Kopf des Stürmers, der kann aber den Ball nicht mehr ins Tor drücken. Wacker kommt in der 45. Minute über außen und in der Mitte verpasst Christ Friedrich die scharfe Hereingabe. Nochmal Freistoß für Wacker und dann ist endlich Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel rutscht Leander Tomforde an einer Flanke vorbei und der Schuss von Paffenholz ist ungefährlich. Wacker mit Ecke und Schuss bringt auch nix. Ein guter Angriff von Wacker und zu viel Passivität beim TBM bringt Tihhomir Rucevic auf halblinker Position in Stellung. Knapp vor dem Strafraum zimmert er den Ball hoch oben ins lange Eck in den Winkel.

Der TBM jetzt gute zwanzig Minuten ziemlich von der Rolle. Viel ging nicht mehr. In der 75. Minute kann sich Lennart Kübler auf rechts durchsetzen und sein Schuss klärt Keeper Freimark zur Ecke. in der 79. Minute tankt sich dann Paffenholz durch und sein Schuss knallt an den kurzen Pfosten und springt von da in die Mitte. Dort steht der eingewechselte Fabian Steinmüller goldrichtig und schiebt zum wichtigen Ausgleich ein. Beide Teams wollen den Sieg. Es geht hin und her mit dem besseren Ausgang für den TBM. Nach einem Strafraumgetümmel geht der Ball dem Abwehrspieler an die Hand und in der 87. Minute netzt Raphael Schiermoch den Strafstoß ein. Die Eckbälle von Wacker kann der TBM klären und hat in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Freistoß tief in der gegnerischen Hälfte. Die Flanke auf den zweiten Pfosten wird per Kopf quer gelegt und dort köpft Dominik Höfner den Ball zur Entscheidung rein.