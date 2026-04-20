4-2 Doppelpacker Seyfi und Baus machen TBM zum Spitzenreiter

Mit dem Auswärtssieg und dem gleichzeitigen Remis von Markt Schwaben, ist der TBM jetzt Tabellenführer.
Auf dem großen Rasen im Stadion des FC Forstern kommt der TBM ganz gut in die Partie rein. Sololauf von Sheeva Seyfi in der 9. Minute und ihr Schuss geht am langen Eck vorbei. Auch Nina Bründl, schnappt sich in der 11. Minute den Ball, verzeiht nur knapp. Luise Escherich mit einem Schuss, aber weit vorbei. Die Gastgeber stehen tief und plötzlich mit der ersten dicken Torchance. Steilpass und Paula Peter ist allein auf und davon. Beim anschließenden ein gegen eins vor Keeperin Nicole Maurer, geht ihr Schuss am langen Eck vorbei. Ein Muster welches sich jetzt allzu oft wiederholt. In der 22. Minute ist es Maria Zierer und ihr Schuss geht weit vorbei. Gleiches Muster in der 31. Minute, wieder weit vorbei. Eine Minute später diesmal Lisa Dimpflmaier, aber Maurer hält. Nur gut, dass die Heimelf keine Sheeva hat. Die hat der TBM und die Toptorjägerin ist eiskalt. 43. Minute ein Chip Ball zur eingelaufenen Seyfi und diese direkt ins lange Eck, hoch oben, ins Tordreieck zur Führung. Zwei Minute später ein Eckball und wieder ist Sheeva da und drückt den Ball über die Linie.
In der zweiten Halbzeit dann die stärkste Phase des TBM. Die Heimelf kommt kaum noch über die Mittellinie. In der 54. Minute kommt der Ball an den Strafraum zu Rosalie Baus und diese jagt die Kugel über Keeperin Christina Kneißl hinweg ins Tor. Über links geht dann Luisa Lenz durch und von der Grundlinie flankt sie auf den langen Pfosten, dort kommt von hinten Baus angerauscht und köpft den Ball, in der 65. Minute, ein. Der TBM verpasst das Ergebnis höher zu schrauben. In der 76. Minute geht der Schuss von Liliane Raths am zweiten Pfosten vorbei. Nur wenig später ist Maria Zierer auf der anderen Seite durch und ihr gelingt endlich der erste Treffer für Forstern. Die Heimelf legt nach und kommt über außen vor das Tor. Dimpflmaier gelingt der Treffer und etwas Nervosität macht sich breit. Die eingewechselte Diane Nyirandagijmana setzt sich auf rechts außen durch und von der Grundlinie schießt sie auf das Tor der Heimelf. Der Ball geht an den Außenposten, da wäre der Rückpass besser gewesen. Die letzten Spielminuten vergehen allerdings ohne weitere Toraktionen.