4-2 Doppelpacker Seyfi und Baus machen TBM zum Spitzenreiter

Rosi Baus mit ihrem Doppelpack – Foto: S. Hecken

Mit dem Auswärtssieg und dem gleichzeitigen Remis von Markt Schwaben, ist der TBM jetzt Tabellenführer.

Auf dem großen Rasen im Stadion des FC Forstern kommt der TBM ganz gut in die Partie rein. Sololauf von Sheeva Seyfi in der 9. Minute und ihr Schuss geht am langen Eck vorbei. Auch Nina Bründl, schnappt sich in der 11. Minute den Ball, verzeiht nur knapp. Luise Escherich mit einem Schuss, aber weit vorbei. Die Gastgeber stehen tief und plötzlich mit der ersten dicken Torchance. Steilpass und Paula Peter ist allein auf und davon. Beim anschließenden ein gegen eins vor Keeperin Nicole Maurer, geht ihr Schuss am langen Eck vorbei. Ein Muster welches sich jetzt allzu oft wiederholt. In der 22. Minute ist es Maria Zierer und ihr Schuss geht weit vorbei. Gleiches Muster in der 31. Minute, wieder weit vorbei. Eine Minute später diesmal Lisa Dimpflmaier, aber Maurer hält. Nur gut, dass die Heimelf keine Sheeva hat. Die hat der TBM und die Toptorjägerin ist eiskalt. 43. Minute ein Chip Ball zur eingelaufenen Seyfi und diese direkt ins lange Eck, hoch oben, ins Tordreieck zur Führung. Zwei Minute später ein Eckball und wieder ist Sheeva da und drückt den Ball über die Linie.