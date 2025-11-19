4-1: TBM siegt im Spitzenspiel gegen Langengeisling

In einem emotionalen Spiel schenken sich beide Mannschaften nichts und bieten den vielen Zuschauern ein hochklassiges Topspiel.
Die Gäste von Beginn an hellwach und in der 8. Minute über die linke Außenbahn, mit einem Flachschuss den Keeperin Nicole Maurer abwehrt, der Nachschuss von Alexandra Kaufmann wehrt die liegende Maurer mit dem Kopf oder Gesicht ab und bleibt dann liegen.
Der Ball ist noch nicht geklärt und Alexandra Kaufmann setzt sich gegen die Abwehrspielerin durch und netzt am zweiten Pfosten ein. Maurer ist nach einer Behandlungspause wieder einsatzbereit und der TBM läuft wieder früh einem Rückstand hinterher. In der 17. Minute nimmt Sheeva Seyfi die Flanke gekonnt runter und schießt, aber Keeperin Celine Siebrecht wehrt ab. Der Ball kommt genau vor die Füße von Kerstin Frank, die aus halblinker Position vom Strafraumeck abzieht. Der Ball steigt über Keeperin Siebrecht, aber landet an der Latte. Der Freistoß von Julia Völk in der 27. Minute geht drüber. Der TBM weiterhin mit vielen Standards, aber viel passiert aus dem Spiel nicht. Ein langer Ball in der 42. Minute wird gerade noch so von den Gästen zur Ecke gewehrt. Die Ecken bringen nichts ein und bevor es in die Halbzeit geht, bekommt die gelbverwarnte Torschützin Kaufmann eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe.
Die zweite Halbzeit ist von vielen Foulunterbrechungen geprägt und der Spielfluss ist erstmal dahin. Auch bringen sich die Gäste weiterhin selber in Bedrängnis und legen sich mit Schiedsrichter Felix Owczarek an. Keine gute Idee, denn dieser greift durch. Der schon in der ersten Halbzeit gelb verwarnte Coach Stefan Karamatic sieht in der 55. Minute die Ampelkarte. Soweit ich das mitbekommen habe, in Folge eines Vergehens aus der Coachingzone und somit nicht direkt von ihm selbst. Nur zehn Minuten später sind die Gäste auf dem Feld dann dauerhaft in Unterzahl. Die gelb verwarnte Marie Huber sieht ebenso die Ampelkarte. Hilfreich waren diese zwanzig Minuten für die Heimelf, denn die Gäste werden ab diesem Zeitpunkt überrollt und das wäre so, wahrscheinlich nicht passiert. Der Tabellendritte machte bis dahin ein starkes Spiel und der TBM tat sich sehr schwer, gute Toraktionen herauszuspielen. Der umjubelte Ausgleich folgt in der 68. Minute. Völk nach einem Eckball aus der Distanz genau ins lange Eck. Drei Minuten später netzt Liliane Raths eine Flanke mit rechts ins lange Eck ein. Sheeva Seyfi und Toni Tewes ballern noch vorbei. Tewes hebt den Ball über Keeperin Siebrecht, aber die zurückgeeilte Abwehrspielerin kann klären. Geislinger Konter werden stark verteidigt und in der 85. Minute tankt sich Luise Escherich durch die Abwehr und vollendet zum Sieg. In der Schlussminute noch ein typisches Seyfi-Tor. Langer Ball den Seyfi gekonnt runter holt und an der herausstürzenden Keeperin, halb im Fallen, einschiebt.