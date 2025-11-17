4-1 TBM siegt im Spitzenspiel

In einem emotionalen Spiel schenken sich beide Mannschaften nichts und bieten den vielen Zuschauern ein hochklassiges Topspiel.

Die Gäste von Beginn an hellwach und in der 8. Minute über die linke Außenbahn mit einem Flachschuss den Keeperin Nicole Maurer abwehrt, der Nachschuss von Alexandra Kaufmann wehrt die liegende Maurer mit dem Kopf oder Gesicht ab und bleibt dann liegen. Der Ball ist noch nicht geklärt und Alexandra Kaufmann setzt sich gegen die Abwehrspielerin durch und netzt am zweiten Pfosten ein. Maurer ist nach einer Behandlungspause wieder einsatzbereit und der TBM läuft wieder früh einem Rückstand hinterher. In der 17. Minute nimmt Sheeva Seyfi die Flanke gekonnt runter und schießt, aber Keeperin Celine Siebrecht wehrt ab. Der Ball kommt genau vor die Füße von Kerstin Frank die aus halblinker Position vom Strafraumeck abzieht. Der Ball steigt über Keeperin Siebrecht, aber landet an der Latte. Der Freistoß von Julia Völk in der 27. Minute geht drüber. Der TBM weiterhin mit vielen Standards, aber viel passiert aus dem Spiel nicht. Ein langer Ball in der 42. Minute wird gerade noch so von den Gästen zur Ecke gewehrt. Die Ecken bringen nichts ein und bevor es in die Halbzeit geht, bekommt die gelbverwarnte Torschützin Kaufmann eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe.