4-1 TBM mit starker Leistung gegen Ost

Ein Blitzstart und ein Doppelschlag leiten den Sieg gegen den Tabellendritten TSV München Ost ein.
Noch keine Minute gespielt da köpft Lukas Trump den Eckball unter die Latte der Gäste ein. Aber der Gast spielt auch mit Vollgas in der Offensive und so fegt das Spiel schnell rauf und runter. In der 20. Minute hat Torjäger Kevin Todorovic die dicke Ausgleichmöglichkeit aber Kepper Tobias Sadler klärt im eins gegen eins, genau vor die Füße des nächsten Angreifers und im Doppelpack verteidigen zwei Abwehrspieler den Schuss vor der Torlinie. Die Gäste kommen wieder und der Schuss von Felix Prömm streicht hauchzart am Gehäuse vorbei. Dann ist Simon Trump nach schöner Kombination auf rechts außen durch und seine Flanke geht Richtung zweiter Pfosten, wo Luis Paffenholz wartet, und der nimmt den Ball direkt und erhöht die Führung der Heimelf. Die Gäste jetzt fünf Minuten völlig von der Rolle und nur eine Minute später geht Trump wieder auf rechts außen durch und legt flach zum Strafraum zurück, wo Roman Abele Maß nimmt. Sein Schuss fliegt in den rechten Torknick. Nur zwei Minuten später fast der Doppelpack von Abele nach gleichem Muster. Diesmal geht sein Flachschuss aber am kurzen Pfosten vorbei. Trump dann von der anderen Seite bis zur Grundlinie durch und sein scharfer Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer. Langsam fangen sich die Gäste wieder und in der 35. Minute zählt der Treffer von Todorovic nicht wegen vorheriger Abseitsstellung. Eine Ecke später ist dann auch Halbzeit.
Die Gäste wollen in der zweiten Hälfte sofort den Anschlusstreffer markieren und haben nach drei Minuten wieder so eine irre Doppelchance. Keeper Sadler eilt bei einem langen Ball bis zum rechten Strafraumeck aus seinem Kasten, fängt den Ball ab und wirft dann zum Außenverteidiger. Dessen Pass in die Mitte verliert der Empfänger und der anschließende Pass in den Lauf des Angreifers kann Sadler gerade noch so mit dem langen Bein wegspitzeln. Genau vor die Füße vom nachgerückten Manuel Aldama Hübner, der etwas überhastet abschließt und der zurückgeeilte Andi Somo kann den Schuss, vor der Torlinie, mit dem Kopf abwehren. Irgendwie ein Signal an die Gäste heute keinen Treffer mehr zu erzielen. Ganz ähnlich wie es letzte Woche dem TBM gegen Bosna erging. Viel passiert dann bis zur 68. Minute nicht mehr und ein Freistoß von der linken Strafraumseite gibt dem TBM eine sehr gute Option. Flach reingespielt von Somo auf den eingelaufenen Trump und von dessen Fußspitze geht der Ball ins lange Eck. Alles funktioniert dann doch nicht. Trump Schuss geht an die Latte und der Nachschuss war dann Abseits. In der Schlussviertelstunde gibt es nach einem Foulspiel für die Gäste den fälligen Elfmeter. Todorovic tritt an und hätte fast noch verschossen. Sadler mit der Fußspitze an dem flachen Schuss noch dran. Die letzten zehn Minuten übersteht der TBM schadlos und feiert anschließend den vierten Heimsieg der Saison.