4-1 TBM mit starker Leistung gegen Ost

Ein Blitzstart und ein Doppelschlag leiten den Sieg gegen den Tabellendritten TSV München Ost ein.

Noch keine Minute gespielt da köpft Lukas Trump den Eckball unter die Latte der Gäste ein. Aber der Gast spielt auch mit Vollgas in der Offensive und so fegt das Spiel schnell rauf und runter. In der 20. Minute hat Torjäger Kevin Todorovic die dicke Ausgleichmöglichkeit aber Kepper Tobias Sadler klärt im eins gegen eins, genau vor die Füße des nächsten Angreifers und im Doppelpack verteidigen zwei Abwehrspieler den Schuss vor der Torlinie. Die Gäste kommen wieder und der Schuss von Felix Prömm streicht hauchzart am Gehäuse vorbei. Dann ist Simon Trump nach schöner Kombination auf rechts außen durch und seine Flanke geht Richtung zweiter Pfosten, wo Luis Paffenholz wartet, und der nimmt den Ball direkt und erhöht die Führung der Heimelf. Die Gäste jetzt fünf Minuten völlig von der Rolle und nur eine Minute später geht Trump wieder auf rechts außen durch und legt flach zum Strafraum zurück, wo Roman Abele Maß nimmt. Sein Schuss fliegt in den rechten Torknick. Nur zwei Minuten später fast der Doppelpack von Abele nach gleichem Muster. Diesmal geht sein Flachschuss aber am kurzen Pfosten vorbei. Trump dann von der anderen Seite bis zur Grundlinie durch und sein scharfer Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer. Langsam fangen sich die Gäste wieder und in der 35. Minute zählt der Treffer von Todorovic nicht wegen vorheriger Abseitsstellung. Eine Ecke später ist dann auch Halbzeit.