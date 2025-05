4-1 TBM meisterlich beim zehnten Auswärtssieg

In der 25. Minute kann sich Meryem Richter auf links außen durchsetzen und bringt den Ball scharf vor das Tor. Die mitgelaufene Abwehrspielerin Josefine Platz will den Ball zur Ecke klären, knallt den Ball aber gegen den Innenpfosten und erzielt somit ein Eigentor. Der Meister kontrolliert jetzt die Partie und Richter ist in der 35. Minute wieder durch, wird dann aber ziemlich rustikal im Strafraum gelegt. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Abstoß.

Nur drei Minuten später Freistoß von links außen und der Ball springt vor Keeperin Weinreich nochmal tückisch auf. Den Abpraller kann die eingelaufenen Frieda Krois locker einnetzen.

Nach dem Seitenwechsel hat der Meister viel Ballbesitz und lässt den Gastgeber viel laufen. Es dauert bis zur 60. Minute dann ist der Steilpass etwas zu lang, aber Keeperin Weinreich kann den Ball nicht festhalten und Richter legt quer auf die mitgelaufene Liliane Rahts die den Ball ins leere Tor schiebt. Huglfings Beste Emma Tragl will so nicht verlieren und ihr Schuss auf das kurze Eck kann Keeperin Nicole Maurer abwehren. Die folgende Ecke sorgt für etwas Chaos im Strafraum und der TBM bekommt den Ball nicht weg. Tragl steht goldrichtig und mit dem platzierten Schuss ins Eck fällt der Anschlusstreffer. Jedoch ist der TBM gleich wieder gefährlich. Gerade noch auf der Linie kann ein Schuss von Franziska Kriegel zur Ecke geklärt werden. In der 70. Minute bereitet Kriegel dann nach energischem Sololauf den vierten TBM-Treffer vor. Im Vollsprint an Keeperin Weinreich vorbei und Querpass kurz vor der Torauslinie. In der Mitte verpasst Seyfi aber am zweiten Pfosten steht Richter und netzt ein. Vom Gastgeber kommt jetzt nix mehr und der TBM spielt die Zeit runter.

Damit hat der TBM alle zehn Auswärtsspiele gewonnen und kommenden Donnerstag wartet das letzte Gastspiel, beim ESV-Freimann.