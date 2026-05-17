4-1 Sieg im Flex-Modus

Es geht gegen Lonsee im von den Gästen beantragen 9 gegen 9 Modus. Bernstadt dominiert gegen tiefstehende Gäste, bekommt aber wenig Tempo ins Spiel und macht viele leichtsinnige Fehler. Dennoch erzielt Ziegler, E. die Führung (18.), die kurze Zeit später mit der ersten offensiven Aktion der Gäste egalisiert wird (23.). Kußmaul trifft noch die Latte, was aber auch eines der wenigen offensiven Highlights bleibt bis kurz vor die Halbzeit. Nach einem Eckball landet im Gestocher der Ball auf dem Kopf von Ziegler, L., der zur erneuten Führung einköpft. In der zweiten Halbzeit merkt man den Lonseern den Kräfteverschleiß im Flex-Modus auf das ganze Spielfeld an. Baur (53.) und Daum (90.) erzielen zwei weitere Treffer zum 4-1 Sieg.