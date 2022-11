4-1 Raub, Garthwaite, Oejen, Steinmüller schiessen TBM zum Heimsieg!

Überraschend fällt der Anschlusstreffer. Ein Schuss kann Keeper Christian Weidling nicht festhalten und den Abpraller verwertet Vinzenz Neubauer in der 28. Spielminute.

An einem sonnigen Sonntag Vormittag fährt die Erste einen ungefährdeten Sieg gegen die Zweite des SV Pullach ein und klettert in der Tabelle ins Mittelfeld.

Der TBM bleibt am Drücker und nach einer Ecke herrscht im generischen Strafraum Chaos. Latte, Nachschuss, knapp hinter der Linie gerettet oder davor man weiß es nicht. Jan Oejen macht dann die Halbzeitführung klar. Querpass und er steht völlig blank im Zentrum frei.

In der 53. Minute muss der Fabian Steinmüller für den TBM alles klar machen. Die Flanke von Garthwaite, auf den zweiten Pfosten, kann Steinmüller aber nicht erfolgreich verwerten. Doch wenig später stochert Steinmüller den Ball, nach einem Eckball, zur beruhigenden 4-1 Führung über die Torlinie. Die Gäste kommen durch Daniel Maier nochmal gefährlich vor das Tor, aber Keeper Weidling ist auf dem Posten. Der TBM versäumt es jetzt das Ergebnis höher zu gestalten. Marc Engelhardt, sowie Garthwaite, scheitern beide alleine vor Keeper Alexander Himmel. Die Gäste bringen nichts mehr in der Offensive und so endet das Spiel mit einem verdienten Sieg der Heimelf.