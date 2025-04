4-1 Oldie Gunnar mit Doppelpack zum TBM Sieg

Ein starkes Spiel der Zweiten, gegen die Gäste SV Italia München, bringen weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf der B-Klasse. AH´ler Gunnar Haase mit Doppelpack.

Das Spiel ist keine vier Minuten alt da misslingt ein Rückpass und Gästestürmer Lorenzo Girotti spritzt dazwischen und schiebt den ball an Keeper Nabil Najimi vorbei ins Netz. Doch die Zweite fängt sich schnell und in der 9. Minute kommt Haase vor dem Strafraum zum Schuss. Der Ball fliegt ins rechte Toreck. Haase legt nach. Im Getümmel netzt er einen Abstauber ein, zur Führung. Jakob Siebauer hält bei einem Querschläger den Fuß hin und erhöht in der 37. Minute.