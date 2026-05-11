4-0 Zweite macht ihr Meisterstück

Mit einem ungefährdeten Heimsieg ist der TBM Meister in der A-Klasse 2 München.
Die Gäste waren nur zu zehnt angereist und wehrten sich tapfer. Schon in der ersten Halbzeit fallen alle Treffer. Sabrina Greubel schon in der vierten Minute mit der Führung. Benita Carlet mit Elfmetertreffer in der 16. Minute. Nur fünf Minuten später köpft Helena Mihm einen Eckball ein. Die eingewechselte Luise Ames mit dem vierten Treffer in der 39. Minute.
Zur zweiten Hälfte spielen beide Teams dann im neun gegen neun die Partie zu Ende.
Nach dem Spiel wurde dann die Meisterschaft auf dem Platz gebührend gefeiert.