4-0 Zweite macht ihr Meisterstück

TBM 2 - Nächste Saison dann Kreisklasse – Foto: S. Hecken

Mit einem ungefährdeten Heimsieg ist der TBM Meister in der A-Klasse 2 München.

Die Gäste waren nur zu zehnt angereist und wehrten sich tapfer. Schon in der ersten Halbzeit fallen alle Treffer. Sabrina Greubel schon in der vierten Minute mit der Führung. Benita Carlet mit Elfmetertreffer in der 16. Minute. Nur fünf Minuten später köpft Helena Mihm einen Eckball ein. Die eingewechselte Luise Ames mit dem vierten Treffer in der 39. Minute.