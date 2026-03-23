4-0 TBM weiter im Flow

Coach Holger Hanas zeigt an, wo es in die Kreisklasse geht. – Foto: S. Hecken

Schon früh werden die Gäste in die eigene Hälfte gedrängt. Das Gästetor wird unter Dauerfeuer genommen. Es dauert allerdings bis zur 18. Minute dann kann Luise Ames den ersten Treffer setzen. Nur eine Minute später ein Supersolo von Lina Laubach und der Schuss fällt vor die Füße von Diane Nyirandagijimana, die gekonnt den hohen Ball einnetzt. Torjägerin Benita Carlet mit ihrem Treffer in der 34. Minute beendet erst mal das Dauerfeuerwerk.

Die zweite Halbzeit ist gemütlicher. Einziges Highlight die direkt verwandelte Ecke von Emilia Hark. Kurz vor Schluss kann sich dann auch TBM Keeperin Lauren Nielsen, bei dem einzigen gefährlichen Torschuss der Gäste, durch Carolina Perner auszeichnen.