4-0 TBM bleibt oben dran

Nach dem Remis beim Tabellenführer folgt der Heimsieg gegen Bad Aibling und der TBM ist bereit für das nächste Top Duell gegen den Tabellendritten FC Langengeisling.
Trübes Novemberwetter am Sonntagnachmittag in der Agilolfingerarena. Der TBM will oben dranbleiben und braucht den Heimsieg gegen den Tabellendritten. Unter den Augen von Meryem Richter, die leider lange ausfallen wird (Innenbandriss und Teilabriss hinteres Kreuzband) werden die Gäste von Beginn an, in die eigene Hälfte gedrückt. Nina Bründl knallt den Ball im hohen Bogen an den Innenpfosten, in der 6. Minute. Eine Eckballserie bringt den ersten Treffer. Die aufgerückte Julia Völk stochert den Ball am zweiten Pfosten über die Linie. Eine Minute später fast die gleiche Szene, diesmal ohne Torerfolg. Plötzlich in der 19. Minute die dicke Gästechance. Ein Steilpass auf Torjägerin Tamara Schunko, aber Keeperin Sina Held eilt im richtigen Moment aus ihrem Kasten und verhindert damit glänzend eine aussichtreiche Torchance. Es folgt viel Ballbesitz des TBM, aber kaum zwingendes vor dem Gästetor. Aus heiterem Himmel dann der zweite Treffer in der 38. Minute. Sheeva Seyfi zieht ab, leicht abgefälscht und eigentlich nicht so feste, fliegt der Ball auf Keeperin Isabel Mertens zu. Von ihrer Schulter prallt der Ball ab und fliegt ins Tor. Ein ganz komischer Treffer. Dabei bleibt es dann bis zum Halbzeitpfiff.
In der zeiten Hälfte werden die Gäste aktiver. In der 58. Minute muss Keeperin Held wieder einiges riskieren und den Schuss von Antonia Gleixner zur Ecke lenken. Ein Freistoß von links außen, in der 61. Minute, durch Denise Zielke geht hoch auf das kurze Eck. Held ist zur Stelle und wehrt den ball zur Ecke. Der TBM jetzt wieder aktiver und in der 68. Minute geht Nina Bründl auf links durch und ihr Schuss wehrt Mertens zur Ecke ab. Wenig später zieht auch Luise Escherich ab, aber der Schuss fliegt am Winkel vorbei. In der Schlussviertelstunde erhöht der TBM nochmal das Tempo und drückt die Gäste wieder in deren eigene Hälfte. Der Schuss von Kerstin Frank bringt nichts ein. In der 81. Minute setzt sich Seyfi in der Mitte durch, tanzt Keeperin Mertens aus und will ins leere Tor einschieben, aber die zurückgeeilte Abwehrspielerin klärt den Schuss vor der Torlinie. Nur eine Minute später fällt dann doch der dritte Treffer. Escherich, von der Strafraumkante, flach ins Eck. Die Gäste mit dem letzten Schuss in der 84. Minute, aber Held im Nachfassen. Der schönste Treffer dann in der Schlussminute. Schöner Angriff und öffnender Pass auf die links durchgestartet Ann-Kathrin Mayer. Diese legt von der Torlinie, den Ball scharf in den Rückraum, wo am Elfmeterpunkt Rosalie Baus per Direktabnahme vollstreckt.