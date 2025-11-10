4-0 TBM bleibt oben dran

Nach dem Remis beim Tabellenführer folgt der Heimsieg gegen Bad Aibling und der TBM ist bereit für das nächste Top Duell gegen den Tabellendritten FC Langengeisling.

Trübes Novemberwetter am Sonntagnachmittag in der Agilolfingerarena. Der TBM will oben dranbleiben und braucht den Heimsieg gegen den Tabellendritten. Unter den Augen von Meryem Richter, die leider lange ausfallen wird (Innenbandriss und Teilabriss hinteres Kreuzband) werden die Gäste von Beginn an, in die eigene Hälfte gedrückt. Nina Bründl knallt den Ball im hohen Bogen an den Innenpfosten, in der 6. Minute. Eine Eckballserie bringt den ersten Treffer. Die aufgerückte Julia Völk stochert den Ball am zweiten Pfosten über die Linie. Eine Minute später fast die gleiche Szene, diesmal ohne Torerfolg. Plötzlich in der 19. Minute die dicke Gästechance. Ein Steilpass auf Torjägerin Tamara Schunko, aber Keeperin Sina Held eilt im richtigen Moment aus ihrem Kasten und verhindert damit glänzend eine aussichtreiche Torchance. Es folgt viel Ballbesitz des TBM, aber kaum zwingendes vor dem Gästetor. Aus heiterem Himmel dann der zweite Treffer in der 38. Minute. Sheeva Seyfi zieht ab, leicht abgefälscht und eigentlich nicht so feste, fliegt der Ball auf Keeperin Isabel Mertens zu. Von ihrer Schulter prallt der Ball ab und fliegt ins Tor. Ein ganz komischer Treffer. Dabei bleibt es dann bis zum Halbzeitpfiff.