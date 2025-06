4-0 Sieg zum Abschluss

Im letzten Spiel der Saison 2024/2025 empfängt der TSV die TSG Söflingen. Zu Beginn hat der Gast mehr Ballbesitz und der TSV reagiert nur. Aus dieser Überlegenheit resultieren allerdings keine Chancen für die TSG. Die erste Aktion auf der anderen Seite nutzt dann nach einem Fehler in der Defensive Jost per Heber zur Führung (15.). Fortan gestaltet sich das Spiel ausgeglichener. Bernstadt steht defensiv sehr sicher und ist immer wieder mit schnellen Gegenangriffen gefährlich. Söflingen scheitert per Distanzschuss an der Latte, Eckle vergibt das 2-0, da ein Verteidiger auf der Linie klären kann. In der 35. Minute macht es Eckle dann besser und erhöht auf 2-0. Kurz vor der Halbzeit lenkt der Gästekeeper dann noch einen Schuss von Eckle an die Latte. In der zweiten Halbzeit erobert Kußmaul in der Viererkette der TSG den Ball und tankt sich dann durch und vollendet zum 3-0 (49.). Bernstadt hat das Spiel jetzt im Griff und kann Walde Schaab nach drei Jahren als Trainer und Spieler beim TSV einen schönen Abschied bescheren. In der Schlussphase macht Eckle mit seinem zweiten Treffer den 4-0 Sieg perfekt. Nochmals geht ein großer Danke an Walde für seine Arbeit und sein Engagement die letzten drei Jahre. Am Ende der Saison steht für den TSV Platz 4, was in Kombination mit der Reservemeisterschaft im Anschluss gebührend gefeiert wird bis spät in die Nacht.