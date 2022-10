3x sticht die Mücke!

Am 8. Spieltag der Kreisliga avancierte Fichtes Stürmer Marian Grüß (Spitzname Mücke) mit 3 Toren zum Matchwinner im Spiel gegen Lausitz Forst II. Nach 5 Minuten der erste „Mückenstich“. Einen Seifert Freistoß verwandelte er per Direktabnahme mit dem Fuß. Nur 3 Minuten später stach er wieder zu. Eine Galley Flanke veredelte er diesmal per Kopf. Forst sichtlich geschockt. Fichte das klar bessere Team. Nach 20 Minuten hätte Golz bzw. Galley Kunersdorf mit 3 Toren in Führung bringen können. Es dauerte eine halbe Stunde ehe der Gast etwas gefährliches Richtung Fichte Tor hin bekam. Einen Freistoß von Hübner aus 20m konnte Fichte Schlussmann Brehmer über die Latte lenken. Zur Pause Fichte souverän mit 2 Toren vorn. Nach der Pause (48.) der dritte Mückenstich. Eine Golz Eingabe versenkte Grüß diesmal per Knie in den Forster Maschen. 55. Minute – Eckeball für Forst Fichtes Schlussmann Brehmer unglücklich mit dem Kopf an den Pfosten. Scholz reagierte am schnellsten und drückte den Ball unter Funkes Mithilfe über die Linie. 3 Minuten später die nächste dicke Fichte Chance durch Golz aber Forst Schlussmann Rothe blieb Sieger. 64. Minute – Fichtes Keeper Brehmer musste Kopf und Kragen gegen Tamme riskieren um den Ball ab zu wehren. Fünf Minuten vor Spielende wurde Mummert ca. 25m vor dem Forster Tor von den Beinen geholt. Den fälligen Freistoß versenkte Seifert an der Mauer vorbei direkt im Forster Kasten zum Endstand von 4:1.

Am Ende ein hoch verdienter Kunersdorfer Erfolg mit einer treffsicheren Mücke (Marian Grüß).