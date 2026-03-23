3x Mittelrheinliga, 2x Landesliga: Stimmt ab für das Spiel der Woche

Sportfreunde Düren – Siegburger SV (Mittelrheinliga) Nachdem die Partie gegen Teutonia Weiden wegen Personalmangels der Gäste kurzfristig abgesagt wurde, kehrt der Siegburger SV nun unfreiwillig ausgeruht in den Ligabetrieb zurück. Die Gastgeber aus Düren hingegen müssen ein Paradoxon verarbeiten: Trotz einer Phasenweise couragierten Leistung gegen den VfL Vichttal stand am Ende eine deutliche 1:6-Niederlage zu Buche. Gegen die viertplatzierte Otto-Elf sind die Sportfreunde erneut in der Außenseiterrolle gefordert.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 VfL Vichttal VfL Vichttal 15:00 PUSH



FC Hennef – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)

Der FC Hennef verpasste es zuletzt, den Erfolg gegen Düren zu bestätigen – stattdessen setzte es beim Schlusslicht FC Pesch ein herbe 3:6-Niederlage. Die Aufgabe am kommenden Spieltag wird nicht leichter: Mit dem VfL Vichttal gastiert die Übermannschaft der Rückrunde in Hennef. Die Avramovic-Elf ist mit zwölf Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 23 Toren perfekt aus der Winterpause gekommen und brennt darauf, diese Serie weiter auszubauen.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden SV Breinig Breinig 15:00 live PUSH



SC Fliesteden – SV Breinig (Landesliga 2)

Der SV Breinig hat sich nach einem holprigen Start ins Jahr 2026 gefangen. Drei Siege ohne Gegentor – darunter das furiose 5:0 gegen den Tabellenfünften Verlautenheide – zeugen von neu gewonnener Stabilität. Doch der Gastgeber aus Fliesteden ist im Pflichtspieljahr 2026 noch ungeschlagen. Es ist das Duell der Momentaufnahmen: Kann Fliesteden den Tabellenzweiten stoppen?



Union Schafhausen – Eintracht Verlautenheide (Landesliga 2)

Für Eintracht Verlautenheide geht es am Sonntag um Rehabilitation. Die 0:5-Niederlage gegen Breinig gilt es schnellstmöglich aus den Köpfen zu bekommen. Die Chance zur Antwort bietet sich bei Union Schafhausen – einem Gegner, der nach dem jüngsten Erfolg gegen Viktoria Arnoldweiler mit dem ersten Dreier nach der Winterpause im Rücken selbstbewusst auftreten wird.