3v3 ISOTEC Ziegler Megaevent beim FC Blautal

Wer großartige und intensive Fußballspiele verfolgen will, ist am Samstag, den 26.7.25 in Arnegg genau richtig. Erstmalig in der Region wird auf Air- Pitches Fußball gespielt. Durch die aufblasbaren Rundumbanden bleibt der Ball im Spiel. Die Kids haben maximale Spielzeit, mehr Ballkontakte sowie viele Torschussaktionen und Dribblings.