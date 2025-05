3.ter Sieg in Folge

Vor dem Anpfiff stand die Mannschaft zum Gedenken an den am Vortag verstorbenen, ehemaligen 1. Vorsitzenden des SV Nordwest Herrn Reinhard Jaki eine Minute still. Nach Spielbeginn war keine klare Linie zu erkennen, wobei es der Spielgemeinschaft gelang den Gegner in seiner Hälfte zu halten.

In der zweiten Hälfte war dann, wie vorher schon in der ersten Hälfte, ein Anrennen zum gegnerischen Tor, jedoch ohne Erfolg. Zwischenzeitlich gelang es den Gegnern ein paar Mal vor unser Tor zu kommen, jedoch erfolglos. Ab der 65 Minute ist dann rege gewechselt worden. Manche waren angeschlagen oder können an ihre Form nicht anknüpfen.

67 Minute Shoaib für Anas, 73 Minute Stefan wird gegen Gentile ausgewechselt und in der 76 Minute Serhii für Vladyslav.

In der Schlussphase ging es dann mal besser zur Sache. Wie schon gesagt, der SV Büchig war halt schwach. Unser Torgarant Pascal Schorb gelang in der 86. Minute das Erlösende 3:0. Und Pascal Schorb wiederum konnte in der 90 Minute Sascha Thome perfekt anspielen, dass dieser noch zum Verdienten 4:0 treffen konnte.

Ein, zum Teil holpriges Spiel mit vielen Abspielfehlern und daneben Treffern. Das können wir besser.