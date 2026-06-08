3.Tabellenplatz erreicht

Germania sichert sich mit Torfestival den 3. Tabellenplatz

BFC Germania 1888 – BSV Oranke 7:4 (3:1)

Im letzten Saisonspiel zeigte der BFC Germania 1888 noch einmal seine ganze Offensivstärke und besiegte den BSV Oranke verdient mit 7:4. Durch den Erfolg sicherte sich Germania zum Saisonabschluss den hervorragenden 3. Tabellenplatz.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen mit 1:0 in Führung. Germania ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und antwortete prompt. Rafa erzielte den Ausgleich zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Kurz darauf drehte Sabit die Partie mit dem 2:1, ehe Rafa mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Halbzeitstand herstellte.

Auch nach der Pause blieb Germania die dominierende Mannschaft. Baris erhöhte auf 4:1 und sorgte für klare Verhältnisse. Zwar kam Oranke zwischenzeitlich noch zu einigen Treffern, doch Germania hatte stets die passende Antwort. Sabit traf erneut zum 5. Germania-Tor, Tim steuerte den sechsten Treffer bei und Sabit setzte mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt zum siebten Germania-Treffer.

Die Torfolge der Partie:

0:1 BSV Oranke

1:1 Rafa

2:1 Sabit

3:1 Rafa

Halbzeit (3:1)

4:1 Baris

5:1 Sabit

5:2 BSV Oranke

6:2 Tim

7:2 Sabit

7:3 BSV Oranke

7:4 BSV Oranke

Torschützen Germania

⚽⚽ Rafa (1:1, 3:1)

⚽⚽⚽ Sabit (2:1, 5:1, 7:2)

⚽ Baris (4:1)

⚽ Tim (6:2)

Mit sieben Toren, großem Einsatz und einer starken Teamleistung verabschiedete sich Germania erfolgreich aus der Saison. Der verdiente Heimsieg gegen Oranke bedeutete gleichzeitig den Sprung auf Platz 3 und krönte eine insgesamt starke Spielzeit der Ü32-Mannschaft.

Endstand: BFC Germania 1888 – BSV Oranke 7:4 (3:1)

Tabellenplatz zum Saisonende: 3. Platz 🏆⚽🖤🤍

Spieler des Spiels ⭐

Tim

Auch wenn er sich „nur“ einmal in die Torschützenliste eintragen konnte, war Tim der Motor des Germania-Spiels. Mit seiner Laufbereitschaft, seinem Einsatz in Offensive und Defensive sowie seinem wichtigen Treffer zum 6:2 prägte er die Partie entscheidend. Seine Leistung war ein wesentlicher Baustein für den deutlichen Heimsieg und den erfolgreichen Saisonabschluss.

Mit sieben Treffern, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großer Moral nach frühem Rückstand verabschiedet sich Germania mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Der Sprung auf den 3. Tabellenplatz ist der verdiente Lohn für eine starke Saison.