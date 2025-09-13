3.Spieltag in der Kreisliga C6 u.a mit SV Lohmar 2

Am kommenden Sonntag empfängt die zweite Mannschaft des SV Lohmar um 12:30 Uhr die Zweitvertretung der SF Aegidienberg am heimischen Donrather Dreieck. Nach der deutlichen Niederlage gegen den TuS Altenrath (2:5) brennen die Jungs auf Wiedergutmachung und wollen eine klare Reaktion zeigen.

Passend dazu gibt es weiteren Rückenwind: Unter der Woche konnte der SV Lohmar drei Neuzugänge vermelden, von denen zwei bereits am Sonntag spielberechtigt sein werden. Damit erhöhen sich nicht nur die personellen Optionen, sondern auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders – ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität und Breite.

Die Mannschaft wurde zu Saisonbeginn komplett neu aufgestellt und befindet sich weiterhin in einer Findungsphase, um als Einheit zusammenzuwachsen. Zwar fehlt es hier und da noch an eingespielten Abläufen, doch die Entwicklung ist deutlich spürbar – und das Wichtigste: Die Stimmung im Team ist hervorragend – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Trainer Rudi Thomas sieht seine Mannschaft trotz aller Umstellungen gut vorbereitet. Auch ohne Co-Trainer Alessandro Esposito, der derzeit verhindert ist, geht das Team fokussiert und selbstbewusst in die Partie.

Schon vor zwei Wochen bewies Lohmar II beim 6:3-Heimsieg gegen Hurst-Rosbach III seine Offensivstärke – nun soll gegen Aegidienberg auch defensiv mehr Stabilität einkehren. Die Gäste stehen im unteren Tabellendrittel und haben bislang vor allem in der Abwehr Probleme gezeigt. Ein weiterer Heimsieg wäre für Lohmar nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein starkes Signal für die Entwicklung der jungen Truppe.

Neben dem Platz steht am Sonntag auch die Kommunalwahl im Fokus. Der SV Lohmar ruft alle Zuschauer dazu auf, vor oder nach dem Spiel ihr Kreuz zu setzen. Die Spieler werden geschlossen vor der Partie ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet – genug Zeit für einen gelungenen Fußballvormittag und um ein wichtiges Zeichen für unsere Demokratie zu setzen, die gerade für den Fußball, die gesellschaftliche Vielfalt und unser tägliches Zusammenleben unverzichtbar ist.

Weitere Begegnungen des 14. Spieltags in der Kreisliga C Staffel 6

Neben dem Heimspiel des SV Lohmar II stehen am Sonntag noch folgende Partien auf dem Programm:

TuS Birk III - SC Uckerath III

Anstoß: 11:00 Uhr

Siegburger TV – TuS Eudenbach

Anstoß: 13:00 Uhr

VfR Marienfeld II – Spvgg. Hurst-Rosbach III

Anstoß: 13:00 Uhr

FC Sankt Augustin II – SV Allner-Bödingen III

Anstoß: 13:00 Uhr

TV Rott II – TuS Oberpleis III

Anstoß: 15:00 Uhr

Der Wahlscheider SV III, sowie der TuS Altenrath (vs. SV II 09 Eitorf zg.) haben am Sonntag spielfrei.