3.Platz beim Nieukerker AH Neujahrsturnier 2026⚽️🥉❄️

- In der Gruppenphase 4 Spiele 4 mal Unentschieden - Viertelfinale 4-1 Sieg gegen den Ausrichter des Hallenfußballturniers - Halbfinale knappe Niederlage 3-4 gegen den späteren Hallenfußballturniersieger - Im Spiel um den 3.Platz ein Kontersieg von 2-1 mit 2 Wunderschönen Toren von unserem Resul und unserer Kira - ⁠Noch zu erwähnen unser Dienstältester an diesem Tag Mucki (60+) Ist Torschützenkönig geworden

Für Furore gesorgt? Ich denke das trifft es ganz gut, und das mit einer Voll Inklusiven Truppe…

- Männlich✅

- ⁠Weiblich✅

- Mit GdB✅

- Ohne GdB✅

- Verschiedene Hautfarben✅

- Verschiedene Staturen✅

- Verschiedene Glaubenrichtungen✅

- Verschiedene Herkünfte✅

- Verschiedene Sexualitäten✅

- Verschiedene Geschichten✅

- ⁠Tierschutz✅

- ⁠Umweltschutz✅

Wow…

Der 1 Auftritt in diesem neuen Jahr 2026 war ein voller Erfolg und wir sind einfach nur Dankbar für die Einladung Nieukerk, und ein großes Dankeschön an jeden einzelnen von unserer Truppe ihr seit Großartig.

Unsere Botschaft: Wir wollen mit dem Fußball, die Welt verbessern.🙏🏽⚽️❤️

English Version:

Report from January 3, 2026

Indoor soccer tournament results:

- In the group stage, 4 games, 4 draws

- Quarter-final: 4-1 victory against the tournament organizers

- Semi-final: narrow 3-4 defeat against the eventual tournament winner

- In the third-place match, a 2-1 counter-attack victory with two beautiful goals from our Resul and Kira

- Also worth mentioning: our oldest player on the field that day, Mucki (60+), became the top scorer

Caused a stir? I think that sums it up pretty well, and all this with a fully inclusive team…

- Male✅

- Female✅

- With disability✅

- Without disability✅

- Various skin tones✅

- Various body types✅

- Various faiths✅

- Various origins✅

- Various sexual orientations✅

- Various stories✅

- Animal welfare✅

- Environmental protection✅

Wow…

Our first performance of the new year, 2026, was a complete success, and we are simply grateful for the invitation to Nieukerk. A huge thank you to each and every one of our team members—you are all amazing!

Our message: We want to make the world a better place through football. 🙏🏽⚽️❤️