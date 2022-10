3.Kreisklasse - 13. & 14.Spieltag Hinrundenabschluss und Start der Rückrunde in der 3.Kreisklasse

Am kommenden Wochenende steht für die meisten Teams der 3.Kreisklasse Emsland Nord ein Doppelspieltag an. Der 13.Spieltag (letzter Spieltag der Hinrunde) steht am heutigen Freitagabend auf dem Programm. Im Laufe des langen Wochenendes stehen dann die ersten Begenungen der Rückrunde im Rahmen des 14.Spieltages auf dem Plan.

Spannend wir es insbesondere in Bockhorst. Die Sportfreunde treffen im Derby auf den SV Esterwegen. Tabellarisch liegen zwar einige Positionen zwischen beiden Teams, aber Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Zudem konnte der SV Esterwegen zuletzt nur 4 Punkte aus den letzten vier Spielen holen. Zum Abschluss der Hinrunde wollen daher beide nocheinmal punkten, und das am besten dreifach.

Für die Eintracht Papenburg II geht es im Heimspiel gegen die zuletzt stark in der Krise steckende Mannschaft von Renkenberge Wippingen. Die Gäste haben die letzten 7 Spiele alle verloren und sind in der Tabelle von Platz 1 auf Platz 11 abgerutscht. Für die Eintracht, die zuletzt eher gut unterwegs war, ist aber dennoch vorsicht geboten. Der Gegner darf keineswegs unterschätzt werden, will man das Ergebnis aus der letzten Saison nicht wiederholen. Damals kamen die Gäste aus Renkenberge am 10.Spieltag mit 9 Niederlagen und demk zufolge noch 0 Punkten nach Papenburg. Am Ende gewann Renkenberge verdient mit 3:1.

Der nächste Gegner, der den Tabellenführer Lahn Wieste besiegen will, ist die SG Dörpen. Die Gäste werden allerdings als klarer Außenseiter gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter ins Spiel gehen. Spannend wir die Frage, ob die ärgsten Verfolger Rhede III und Bockholte II an Lahn dranbleiben können. Die Rheder spielen zuhause gegen Spahnharrenstätte II, die zuletzt drei mal in Folge nicht verloren haben. Die Rheder aber wollen selbst ihre starke Serie von aktuell 7 Siegen in Folge fortsetzen und so den Kontakt zu Lahn halten. Bockholte ist beim SV Surwold III zu Gast. Bockholte konnte sich mit zuletzt 5 Siegen aus den letzten 6 Spileen oben festbeißen und will einen weiteren Patzer wie vor zwei Wochen in Papenburg vermeiden.

Außerdem spielt die SG Lathen Wahn gegen SG Eiche Wehm Werlte. Die Lathener wollen ihren durchaus positiven Lauf mit zwei Siegen in Folge forsetzen und endlich die Rote Latern abgeben. Diese könnte im Falle eines Punktgewinns der Lathener an Aufsteiger Germania Papenburg übergeben werden. Germania ist derweil in Heede gefordert. Kein leichtes Spiel, um nach der herben Derbyniederlage gegen die Papenburger Eintracht wieder zu jubeln.