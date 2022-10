3.Kreisklasse - 12.Spieltag Eintracht II schlägt Germania im Derby deutlich - Lahn setzt Siegeserie im Derby fort

Eine kleine Überraschung gab es währenddessen in Esterwegen beim Spiel des SVE II gegen Spahnharrenstätte II. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie ging Spahnharrenstätte motiviert ins Spiel musste in der ersten Hälfte allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen Marcel Stindt traf in der 17.Minute zum 1:0 für die Hausherren. Nach der Pause kamen die Grün Weißen dann mit neuem Schwung aus der Kabine und konnten diesen direkt zum 1:1 umwandeln. Martin Cordes traf in der 50.Minute zum Ausgleich. Diesen konnten die Grün Weißen gegen Esterwegen bis zum Schluss halten und holten so durch aus überraschend einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Estwerwegen erleidet so einen weiteren Dämpfer und muss die Spitze wie auch Heede vorerst ziehen lassen.

Die Hoffnungen des FC Bockholte auf einen Patzer von Tabellenführer Lahn Wieste im Derby gegen Wehm wurden währendedessen nicht erfüllt. Bis in die Schlussviertelstunde hinein konnte die Heimelf aus Wehm gegen den Tabellenführer das 0:0 halten, musste dann aber das 0:1 durch Vincent Preut hinnehmen. Ein enges und umkämpftes Derby endet so mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste, die ihre unglaubliche Serie von jetzt 9 Siegen in Folge und noch keiner einzigen Niederlage fortsetzen. Wehm hat sich allerdings wacker geschlagen und hätte nach Aussage der Zuschauer durchaus einen Punkt verdient gehabt und verpasst eine kleine Überraschung nur knapp.

Am Sonntag sorgte der FC Bockholte im Verfolgerduell gegen den SV RW Heede II früh für deutliche Verhältnisse. Bereits in der vierten Minute ging der FC durch A. Mertens mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause wurde das Ergebnis durch einen Doppelpack von Zamatevskiy auf 3:0 erhöht. In der Schlussminute sorgte Timo Walter mit seinem Treffer für den 4:0 Endstand. Durch den Sieg kann der FC an Spitzenreiter Lahn dran bleiben. Heede wiederum muss das Spitzentrio um Gegner Bockholte vorerst ziehen lassen.

Auch in Surwold jubelten am Ende die Gäste. Rhede III gewinnt mit 3:0 und fährt den siebten Sieg in Folge ein. Kurz vor der Pause konnten die Gäste durch einen Treffer von Falkenberg in Führung gehen. Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine und konnten durch den Toptorschützen Niklas Geiger das Ergebnis auf 2:0 stellen. Auch wenn die Surwolder alles versuchten, um nocheinmal heranzukommen, hielt die Rheder Defensive diesmal die Null und konnte kurz vor Ende mit dem 3:0 durch Lechner das Spiel entscheiden.

Der 12.Spieltag der 3.Kreisklasse Emsland Nord begann mit zwei Auswärtssiegen am Freitagabend. Die SG Dörpen II gewinnt in Bockhorst deutlich mit 5:1. Überragdender Mann des Tages war hier mit gleich vier Treffern Carsten Kruse. Mit zwei Treffern in Halbzeit 1 brachte er sein Team bereits auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legte er für Dörpen direkt nach. Dem zwischenzeitlichen 1:3 folgte dann ein Treffer von Jannik Bröring, ehe Kruse kurz vor Schluss den Viererpack perfekt machen konnte.

Im Abstiegskampf konnte zudem die SG Lathen Wahn punkten. Mit 2:0 wurde im Duell gegen Renkenberge Wippingen direkt im Anschluss an den ersten Saisonsieg der zweite Sieg in Serie eingefahren. Bereits in der Anfangsphase sorgte ein Eigentor für die Führung der Gäste. Nachdem Mitte der zweiten Hälfte Renkenberge das Spiel nach einer Gelb Roten Karte in Unterzahl beenden musste, sorgte Florian Schockmann mit 2:0 für die Entscheidung. Lathen Wahn kann mit dem Sieg mit Germania Papenburg gleichziehen und meldet sich damit zurück im Kampf um den Klassenerhalt. Für Renkenberge wird die Krise währenddessen immer größer. Die Niederlage gegen den direkten Konkurenten stellt die siebte Niederlage in Folge und den Absturz auf Rang 11 in der Tabelle dar.

Über einen deutlichen Derbysieg konnte sich die Eintracht II freuen. Im Stadtderby gegen Germania Papenburg gab es einen deutlichen 6:0 Sieg der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Von Beginn an übernimmt die Eintracht das Komando. Allerdings dauert es bis zur 25.Minute dass sie ihre Chancen auch nutzen konnten. Jugovic nutzt einen Torwartfehler und kann den Ball ins Tor lupfen. Kurz vor der Pause kann die Eintracht durch Brand auf 2:0 erhöhen. Bereits zuvor wurde zunächst eine direkt verwandelte Ecke nach vermeintlichem Offensivfoul vom Schiedsrichter aberkannt. Auch der Treffer von Buhl wurde fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt. Nach der Pause beseitig die Eintracht schnell jeden Zweifel, dass der Sieger nur die Eintracht sein kann. In der 47.Minute braucht Buhl nach schöner Vorarbeit von Terfehr den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Nach etlichen vergebenen Großchancen im weiteren Speilverlauf können Brand und SCholübbers das Ergebnis dann auf 5:0 hochschrauben. Auch Jugovic darf in der Nachspielzeit ein zweites Mal jubeln und macht mit seinem Treffer das halbe Dutzend noch voll. Eintracht kann sich nach dem auch in der Höhe verdientem Sieg in der Tabelle bis auf Rang 7 vorschieben. Germania bleibt aufgrund des besseren Torverhälnisses noch vor Lathen Wahn.

Weiter geht es dann am kommenden Freitag mit dem 13.Spieltag sowie einiegn Nachholspielen am verlängerten Wochenende.