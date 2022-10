3.Kreisklasse - 12.Spieltag Papenburger Stadtderby und Derby in Wehm

Am Sonntag stehen dann zwei spannende Derbys auf dem Programm. In Wehm kommt es zum Duell zwischen dem SV Eiche und der SG Lahn Wieste. Lahn ist als Spitzenreiter noch ungeschlagen und konnte sich vom Rest der Liga bereits etwas absetzen. Wehm spielt bisher eine eher durchwachsene Saison konnte am letzten Spieltag aber mit dem 11:1 gegen Renkenberge den höchsten Sieg der Saison und ein Ausrufezeichen setzen. Im Derby dürfte jeder bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Außerdem spielt am heutigen Freitagabend noch der DJK SF Bockhorst gegen SG Dörpen II. Es dürfte ein Duell zweier in etwa gleichstarker Teams sein. Bockhorst liegt aktuell auf Rang 8 mit 13 Punkten und Dörpen auf Rang 11 mit 10 Punkten.

Der 12.Spieltag wurde bereits am Mittwoch mit dem Nachholspiel zwischen dem SuS Rhede III und Eintracht Papenburg II eröffnet. Rhede setzte sich am Ende verdient mit 5:2 gegen Eintracht durch. Entscheidend waren hier jeweils die Anfangsminuten der ersten bzw. zweiten Hälfte. Bereits nach 10 Minuten lag Rhede nach Toren von Lechner und zwei von Geiger vorne. Eintracht konnte sich zwar steigern und bis zur Pause auf 1:3 verkürzen. Musste aber direkt nach Wiederanpfiff die nächsten zwei Treffer zur Entscheidung hinnehmen. Wieder traf Niklas Geiger doppelt. In der Schlussphase konnte Eintracht das Ergebnis durch einen schönen Spielzug - abgeschlossen durch Terveer - etwas aufpolieren. Rhede schiebt sich in der Tabelle damit vor auf Rang 3. Eintracht bleibt 9. Mit seinen jetzt 23 Toren belegt Niklas Geiger im übrigen Rang 19 in der deutschlandweiten Torjägerliste der 11.Liga.

Außerdem spielt zeitgleich der SV Esterwegen gegen GW Spahnharrenstätte. Esterwegen will zurück in die Erfolgsspur, während die Grün Weißen in dieser bleiben wollen. Zuletzt konnte man zwei mal in Folge gewinnen und sich so nach 6 Niederlagen in Folge wieder ans Mittelfeld herankämpfen. Esterwegen dahingegen möchte den Anschluss nach ganz oben nicht verlieren und muss daher gewinnen.

Zuvor kommt es in Bockholte zu einem kleinen Verfolgerduell. Der FC Bockholte II als Tabellenzweiter empfängt den SV RW Heede II den Tabellenfünften. Beide Teams haben zuletzt verloren und so die SG Lahn Wieste an der Spitze ziehen lassen müssen. Heede könnte mit einem Sieg an Bockholte vorbeiziehen, Bockholte sich mit einem Sieg vom Gegner absetzen und dürfte auf einen Patzer des Spitzenreiters hoffen um wieder heranzukommen.

Das letzte Duell des 12.Spieltags bestreiten am Sonntag Mittag die zwei Krisenteams von Renkenberge Wippingen und Lathen Wahn. Wobei die Gäste aus Lathen sich zuletzt durch den Sieg gegen Germania Papenburg von ihrer Niederlagenserie verabschieden konnten und jetzt darauf hoffen dürfen, dass endlich der Knoten geplatzt ist. Beim Gegner Renkenberge dürfte die Stimmung eher angespannt sein. Einem ganz ordentlichem Saisonstart mit 4 Siegen aus den ersten 5 Spielen und der zwischenzeitlichen Tabellenführung folgten 6 meist sehr deutliche Niederlagen. Höhepunkt dürfte die 1:11 Klatsche vergangene Woche in Wehm sein.