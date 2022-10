3.Kreisklasse - 11.Spieltag - Spektakel pur 57 Tore in 8 Spielen - Lahn Wieste nutzt Patzer der Verfolger

Der 11. Spieltag in der 3.Kreisklasse Emsland Nord hatte es in sich. Rekordverdächtige 57 Tore in 8 Spielen sowie die ein oder andere Überraschung hatte der Spieltag zu bieten.

Besonders überrascht haben wohl die Ergebnisse aus Wehm, Lathen Wahn und Papenburg. Als klarer Außenseiter ins Spiel gegen den Tabellenzweiten gegangen ist am Sonntag die Eintracht aus Papenburg. Auf dem Platz zeigte sich dann aber ein anderes Bild. Die heimische Eintracht bestimmte das Spiel und konnte nach einigen guten Chancen verdient durch Walker mit 1:0 in Führung gehen. Kurz vor der Pause lässt die Eintracht dann allerdings nach und lässt den Gegner durch einen klaren Fehler im Spielaufbau zum 1:1 wieder ins Spiel kommen. Bis zur Pause erspielen sich die Gäste durch den neugewonnen Mut sogar die Großchance das Spiel zu drehen, ein Distanzschuss geht allerdings an den Querbalken. Nach der Pause zeigt sich die Eintracht dann wieder entschlossener das Spiel gegen Bockholte gewinnen zu wollen. Den nächsten Treffer machen allerdings die Gäste und gehen nach einer guten Stunde in Führung. Die Eintracht gibt allerdings nicht auf und kommt wenigspäter zum 2:2 Ausgleich durch Brand. Kurz vor Schluss ist es dann die Eintracht, die mit einem Last Minute Treffer durch Jogovic den Dreier einfährt und damit den verdienten Überraschungssieg gegen den Tabellenzweiten perfekt macht.

Über das Ergebnis aus Papenburg dürften sich die Fußballer der SG Lahn Wieste sehr gefreut haben. Während die Konkurenz patzte, erfüllte der Tabellenführer mit den 4:0 Sieg in Bockhorst seine Hausaufgaben und kann sich daher von der Konkurenz absetzen. Tore von Robben und Greten brachten die Gäste aus Lahn dabei schon in der ersten Hälfte auf Kurs. In Halbzeit 2 konnte der Aufsteiger sich nicht mehr gegen die Niederlage stämmen und erneut konnten Robben und Greten mit ihren jeweils zweiten Toren des Tages das Ergebnis auf den 4:0 Endstand hochschrauben. Lahn Wieste bleibt damit als einziges Team ungeschlagen und baut seine Siegesserie von nun 8 Siegen in Folge weiter aus.

Für ein Spektakel sorgten die Kicker der SG Wehm Werlte. Im Spiel gegen die SG Renkenberge Wippingen brannten sie insbesondere in der zweiten Hälfte ein wahres Feuerwerk ab und überrollten ihren Gegner. Am Ende stand der höchste Sieg der laufenden Saison mit einem 11:1. Dabei begann das Spiel zunächst verhalten und die Gäste aus Renkenberge konnten sogar mit 1:0 in Führung gehen. Der Treffer von Richert wurde allerdings umgehend ausgeglichen und sollte am Ende nur der Ehrentreffer sein. Sträche konnte noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis drehen und in der Nachspielzeit Thole das Spiel endgültig in die Richtung der Heimelf drehen. Was dann in Halbzeit zwei zwischen der 56. und 66. Minute passierte erlebt wohl keiner so oft. Gleich 6 Treffer für die SG Wehm Werlte sorgten für die frühzeitige Entscheidung. In der Schlussphase konnte Wehm dann mit zwei weiteren Treffern das Ergebnis zweistellig machen und auf 11:1 erhöhen. Am Ende konnte Sträche gleich dreimal treffen, Thole, Thyen und Olliges trafen jeweils doppelt und auch Thomes und Schurig konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Mit gleich 11 Treffern erlebten auch die Zuschauer in Lathen Wahn ein Spektakel. Und den ersten Sasionsieg für die SG noch dazu. Nach 10 sieglosen Spielen in Folge, zuletzt musste man sich zum Start des Wochenendes im Nachholspiel gegen Konkurent Spahnharrenstätte im Kellerduell 2:3 geschlagen geben, gelang jetzt im nächsten Kellerduell gegen den Aufsteiger Germania Papenburg der erste Sieg. Dabei begann auch das Spiel zunächst nicht optimal. In der 10.Minute konnten die Gäste aus Papenburg durch Dörfer mit 1:0 in Führung gehen. Ein Treffer, der die Heimelf wachgerüttelt haben dürfte. Schließlich dreht Lathen Wahn das Spiel und konnte bis zur Pause auf 6:1 erhöhen. Dannenberg und Kampen mit jeweils zwei Treffern sowie Schockmann und Gütschow tarfen für Lathen Wahn. Ein deutliches Ergebnis zur Pause, das aber noch lange nicht der sichere Sieg ist, wie uns die Vergangenheit in der Kreisklasse schon so oft gezeigt hat. Und so kamen die Gäste aus Papenburg auch aus der Kabine. Per Doppelschlag in der 47. Minute durcvh Betz und Özdamar kamen die Gäste perfekt aus der Kabine und schöpften nach dem 3:6 nocheinmal Hoffnung. Diese wurde jedoch von Lathen Wahn bereits in der 50.Minute im Keim erstickt. Böwer erhöhte auf 7:3. Am Ende konnte Germania durch Betz nur noch auf 7:4 verkürzen und Lathen Wahn sicherte sich den ersten Sieg. Und kämpft sich wieder an den Gegner heran.