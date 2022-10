3.Kreisklasse - 11.Spieltag Rhede gewinnt im Derby - Kellerduell in Lathen

Ebenfalls am Freitagabend steigt das Kellerduell zwischen den noch immer sieglosen team SG Lathen Wahn und dem Tabellenvorletzen GW Spahnharrenstätte II. Die Gäste konnten immerhin schon ein Spiel gewinnen. Mit jeweils im Schnitt mehr als vier Gegentoren handelt es sich zudem um das Duell der beiden Schießbuden der Liga. Für Lathen Wahn wäre es höchste Zeit, im 10 Ligaspiel endlich den ersten Sieg einzufahren. Spahnharrenstätte verlor zuletzt vier mal in Folge.

Weiter geht es am heutigen Freitag mit dem Spiel zwischen dem SV Surwold III und dem SV Esterwegen II. Die Esterweger konnten bereits unter der Woche im Nachholspiel gegen Eintracht Papenburg II mit 4:1 einen weiteren Sieg einfahren und sich an der Tabellenspitze etablieren. Der SV Surwold spielt dagegen eine bisher sehr wechselhafte Saison und findet sich aktuell mit 12 Punkten nur im Mittelfeld der Tabelle wieder. Dennoch dürfte es ein Duell auf Augenhöhe werden, das beide Teams gewinnen können und wollen.

Der 11.Spieltag in der 3.Kreisklasse Emsland Nord hat bereits gestern Abend mit dem Derby zwischen Heede und Rhede begonnen. Am Ende konnten die Gäste aus Rhede mit 4:2 gewinnen und damit punktemäßig mit dem Rivalen aus Heede gleichziehen.

In Papenburg emüfängt die Eintracht II mit dem FC Bockholte II einen schweren Gegener. Der Tabellenzweite präsentiert sich diese Saison wieder sehr stark und konnte zuletzt vier mal in Folge gewinnen. Die Eintracht musste stark erstazgeschwächt unter der Woche die erste Niederlage nach drei Siegen in Folge hinnehmen. Gegen das Top Team aus Bockholte wird die Eintracht über ihre Grenzen hinausgehen müssen, um sich etwas zählbares zu erkämpfen. Dass sie dies zu leisten im Stande ist, hat sie aber in der Vergangenheit bereits gezeigt. Letzte Saison beispielsweise konnte die Eintracht mit 4:3 überraschend gewinnen.

Für Spahnharrenstätte steht am Sonntag das zweite Spiel des Wochenendes an, wenn es zuhause gegen die SG Dörpen Ahlen Steinbild Neubörger geht. Auch dies durchaus ein Duell der unteren Tabellenregion und somit die Möglichkeit für die GRün Weißen ihr Punktekonto an diesem Wochenende deutlich auszubauen. Aber auch Dörpen will ihr Punktokonto weiter ausbauen und insbesoindere den Schwung aus dem letzten Spiel gegen den SV Surwold, das mit 2:1 gewonnen wurde.

Auch für Lathen Wahn gibt es an diesem Wochenende durch das Nachholspiel am Freitag einen Doppelspielt. Und wie auch für Spahnharrenstätte, geht es auch für Lathen Wahn am Sonntag in ein zweites Kellerduell. Gegner ist der mit 7 Punkten auf Platz 12 liegende Aufsteiger Germania Papenburg. Somit bietet sich den beiden Tabellenletzten an diesem Wochenende die perfekte Möglichkeit sich wieder an die bereits enteilte Konkurenz heranzuziehen und den Abstiegskampf wieder enger zu gestalten.

Im letzten Spiel am Sonntag trifft der Aufsteiger DJK SF Bockhorst auf dem Absteiger und aktuell das Team der Liga SG Lahn Wieste. Die Gäste sind nach 9 Spielen nach wie vor ungeschlagen und liegen mit 25 von möglichen 27 Punkten an der Spitze der Liga und haben damit ihre Rolle als Meiosterschaftsfavorit durchaus bestätigt. Für den Aufsteiger aus Bockhorst dürfte es wohl eines der schwersten Spiele des Jahres werden. Andererseits kann die Heimelf mit der bisherigen Saison mehr als zufrieden sein und daher ganz entspannt an das Duell herangehen. Punkte gegen den Topfavoriten dürfte keiner erwarten, der Druck liegt daher bei den Gästen, für die das Spiel gegen Bockhorst als Pflichtsieg einzusorteiren ist, wenn man seiner Favoritenrolle in der Liga gerecht werden will. Eventuell gute Voraussetzungen für eine Überraschung?