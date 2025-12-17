3.Helmut-Jung-Cup begeistert mit hochklassigem Hallenfußball!

Der 3. Helmut-Jung-Cup, ausgerichtet vom FC Kandil, entwickelte sich am Wochenende zu einem echten Highlight der Hallensaison. Das Turnier war hochbesucht und bot den zahlreichen Zuschauern spannenden und intensiven Hallenfußball auf sehr gutem Niveau.

Im Finale kam es schließlich zum Duell gegen den SV Auersmacher. In einer engen und hart umkämpften Partie setzte sich der Oberligist knapp gegen den Gastgeber durch und sicherte sich den Turniersieg. Trotz der Niederlage konnte der FC Kandil erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Mit Topteams aus der Oberliga, darunter der SV Auersmacher und Dieflen, war das Teilnehmerfeld stark besetzt. Umso bemerkenswerter war der Auftritt des Gastgebers: Der FC Kandil schaffte es – wie bereits beim vorherigen Turnier – erneut bis ins Finale und stand damit zum zweiten Mal im zweiten Turnier im Endspiel.

Nach dem Turnier zeigte sich Mannschaftsverantwortlicher Mazlum Bilgic stolz auf die Leistung seines Teams:

„Ich bin stolz auf mein Team. Wir standen jetzt im zweiten Turnier zum zweiten Mal im Finale. Leider hatten wir dort unglücklicherweise immer das Nachsehen. Aber wir haben gezeigt, dass wir in dieser Hallensaison mit den ganz Großen mithalten können. Immerhin haben wir gegen zwei Oberligisten gespielt. Dem SV Auersmacher möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall zum Turniersieg gratulieren.“

Auch auf eine unschöne Szene im Spiel gegen Bischmisheim, bei der es im Siebenmeterschießen zu Unruhe kam, ging Bilgic offen ein:

„Ich möchte mich hiermit persönlich noch einmal bei allen Beteiligten von Bischmisheim entschuldigen. Ich liebe den Fußball und den FC Kandil so sehr, dass ich zwischendurch emotional werde. Aber meiner Meinung nach gehört das ab und zu dazu.“

Der Blick beim FC Kandil richtet sich nun klar nach vorne. Das große Ziel bleibt die Qualifikation für das Hallenmasters-Turnier.

„Wir werden weiter fokussiert an uns arbeiten. Klar sind wir der Underdog für die Qualifikation, aber wir haben gezeigt, dass wir es schaffen können. Zusammen mit Spielertrainer Ahmet Aslan werden wir alles dafür tun, damit uns die Qualifikation zum Hallenmasters gelingt“, so Bilgic abschließend.

Der 3. Helmut-Jung-Cup hat damit nicht nur einen würdigen Sieger gefunden, sondern auch eindrucksvoll gezeigt, dass mit dem FC Kandil in dieser Hallensaison weiterhin zu rechnen ist.