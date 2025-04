3.Division: vergesst die BGL Ligue, hier kommt Bourscheid!

Wilwerwiltz schoss sich gegen Grevels den Frust von der Seele und macht dadurch in der Tabelle gleich zwei Plätze gut. Zur Pause stand es nach einem Tor von Fretz „nur“ 1:0 (22.‘), der 2.Abschnitt wurde umso bitterer für die Gäste. In der 55.‘ köpfte Syroit das 2:0, Arend bediente in der 71.‘ Adrovic zu dessen Treffer zum 3:0. Am Ende brach der FC Excelsior ein, Packbier (4:0, 82.‘), wieder Syroit (5:0, 87.‘) und Ciden per Elfmeter (6:0, 90.‘+3) machten den Sechserpack voll.