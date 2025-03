3.Division: US Esch zu Gast bei ineffizientem Aspelt

Wilwerwiltz ist nicht zu beneiden: im Duell der beiden Schlusslichter empfängt man Perlé ausgerechnet zur einer Zeit, in der sich die „Ardoisiers“ im Aufwind befinden. So spricht die Statistik vor dem Duell am Sonntag für den Gast. Noch etwas weiter nördlich, in Clerf, ist Beckerich zu Gast. Beide Teams waren relativ schlecht in die Saison gestartet, doch mittlerweile ist der FC Claravallis seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen und wird versuchen, gegen Beckerich nachzulegen.

Das Spitzenspiel der 16.Runde bestreiten die beiden Südvereine Aspelt und US Esch. Da die Red Boys nach dem Winter bisher wenig effizient waren, sollte man den Gast aus Esch-Lallingen als Favorit auf dem Zettel haben. Dies sah der Aspelter Trainer Anfang der Woche ähnlich, als er im FuPa-Interview meinte: „Am kommenden Sonntag kommt ein weiterer schwerer Gegner zu uns, der klarer Favorit sein wird. Es wird an uns liegen, Lösungen zu finden und eine Antwort auf dem Platz zu geben.“