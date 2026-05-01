3.Division: Topspiel Beckerich – Reisdorf

Leader Reisdorf ist in Beckerich zu Gast – Foto: Arend F.

Luna Oberkorn empfängt den FC Brouch zu einem wichtigen Heimspiel. Mit einem Heimsieg kämen die „Minetter“ auf einen Zähler an ihren Gegner heran, sollte man dagegen den Kürzeren ziehen, könnte die Konkurrenz enteilen, was zu dieser Zeit der Saison im Aufstiegsrennen vorentscheidend sein könnte. Grevels (8.) wird es gegen den Tabellenzweiten Wilwerwiltz nicht leicht bekommen, da das Rennen um den direkten Aufstieg und die Relegation weiter sehr eng ist.

Das Spitzenspiel dieser dicht zusammen liegenden Spitzengruppe findet in Beckerich statt, wo Leader Reisdorf beim Tabellendritten gastiert. Auch hier kommt es zu einem sog. Sechs-Punkte-Spiel. Der Trend lässt auf einer offene Auseinandersetzung schließen. Perlé liegt in der Formtabelle sogar hinter dem Tabellenletzten Grevels und trifft auf ein Colmar, das am vergangenen Wochenende seine Negativserie beenden konnte. Die ASC hat die realistische Chancen, den zweiten Sieg in Serie zu holen.