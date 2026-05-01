 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

3.Division: Topspiel Beckerich – Reisdorf

18.Spieltag u.a. auch mit richtungsweisender Partie zwischen Luna und Brouch

von Paul Krier · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Leader Reisdorf ist in Beckerich zu Gast
Leader Reisdorf ist in Beckerich zu Gast – Foto: Arend F.

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Luna Oberkorn empfängt den FC Brouch zu einem wichtigen Heimspiel. Mit einem Heimsieg kämen die „Minetter“ auf einen Zähler an ihren Gegner heran, sollte man dagegen den Kürzeren ziehen, könnte die Konkurrenz enteilen, was zu dieser Zeit der Saison im Aufstiegsrennen vorentscheidend sein könnte. Grevels (8.) wird es gegen den Tabellenzweiten Wilwerwiltz nicht leicht bekommen, da das Rennen um den direkten Aufstieg und die Relegation weiter sehr eng ist.

Das Spitzenspiel dieser dicht zusammen liegenden Spitzengruppe findet in Beckerich statt, wo Leader Reisdorf beim Tabellendritten gastiert. Auch hier kommt es zu einem sog. Sechs-Punkte-Spiel. Der Trend lässt auf einer offene Auseinandersetzung schließen. Perlé liegt in der Formtabelle sogar hinter dem Tabellenletzten Grevels und trifft auf ein Colmar, das am vergangenen Wochenende seine Negativserie beenden konnte. Die ASC hat die realistische Chancen, den zweiten Sieg in Serie zu holen.

Am Sonntag

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00
Unser Tipp: Auswärtssirg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

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