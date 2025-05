3.Division: Spielabbruch sorgt für Erstaunen

US Esch US Esch

Die Gastgeber dominierten das Spiel, besonders nach der relativ frühen roten Karte für Barreto Costa in der 30.Minute, der als letzter Mann ein absichtliches Handspiel beging. Wolf brachte Clerf dann in der 58.' nach einer Vorlage von Glod mit 1:0 in Führung. Hary erhöhte in der 75.' auf 2:0. Trotz weiterer Chancen, darunter mehrere für Wolf, blieb es beim 2:0-Sieg für Clerf. Für den FC Claravallis ist die Meisterschaft damit vorbei, da man am letzten Spieltag spielfrei ist.

Mit einem 4:0-Sieg in Grevels sicherte sich Bourscheid den Meistertitel der 3.Division. Durch Treffer von Heischbourg (0:1, 21.‘) und Teixeira Rodrigues (0:2, 45.‘) lag man bereits zur Pause bequem in Führung. In der 59.‘ wurde dann Bourscheids Matheo Ascia zu einem letzten Spiel eingewechselt. Noch spezieller wurde es in der 80.Spielminute: Gästetorwart Jeff Bierchen schoss einen langen Ball über die Grevelser Verteidigung und unter gütiger Mithilfe eines Spielers der Gastgeber zum 0:3 ins Tor seines Gegenübers! Und dieser Treffer wurde, natürlich möchte man meinen, von Ascias 0:4 getoppt, der den Ball von Baptista überlassen bekam, um sich würdig zu verabschieden (90.‘+2).

Restprogramme

Grevels: Brouch (h)

Bourscheid: Aspelt (h)

Neue Aufstiegsmodalitäten?

Laut FuPa-Informationen würden die aufgrund der Fusion zwischen Pfaffenthal und der AS Luxemburg neuen Aufstiegsmodalitäten für die 3.Division feststehen. So soll der Dritte – in diesem Fall Aspelt – direkt aufsteigen und die Tabellenvierten und -fünften (aktuell Clerf und Beckerich) in der Relegation antreten. Offiziell bestätigt wurde dies bis Redaktionsschluss (am Dienstag um 10:30 Uhr) jedoch noch nicht.

