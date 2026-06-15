 2026-06-12T06:52:44.557Z

Elf der Woche

3.Division: die Elf des Jahres!

Welche Spieler findet man in unserer Auswahl der Saison?

von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jose Manuel Da Quelha Goncalves (l.) freut sich über seine Berufung in die Elf des Jahres
Jose Manuel Da Quelha Goncalves (l.) freut sich über seine Berufung in die Elf des Jahres – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

3.Division
Beckerich
Brouch
Grevels
Luna

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube