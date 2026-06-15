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Elf der Woche
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3.Division: die Elf des Jahres!
Welche Spieler findet man in unserer Auswahl der Saison?
von Paul Krier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jose Manuel Da Quelha Goncalves (l.) freut sich über seine Berufung in die Elf des Jahres – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)