3.Division: der erste komplette Spieltag 2026 steht an

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Nachdem Reisdorf und Luna Oberkorn mit einem Nachholspiel das Jahr 2026 in der 3.Division schon am vergangenen Sonntag einläuteten, steht an diesem Wochenende der 11.Spieltag und damit die erste komplette Runde dieses Kalenderjahres auf dem Programm.

Perlé (7., 10 Punkte) trifft dabei auf Tabellennachbar Luna (6., 13) und könnte im Erfolgsfall mit dem Absteiger gleichziehen. Nicht irrelevant dürfte die Rückkehr vom einstigen Leistungsträger Stéphane Muller sein, zudem haben sich die „Ardoisiers“ bei Böwingen in der 2.Division bedient. Nimmt man Lunas Klatsche in Reisdorf hinzu, kann man die Gastgeber durchaus als Favorit einstufen. Wilwerwiltz hat auch im Winter mit Neuverpflichtungen auf sich aufmerksam gemacht: Tormaschine Marco Ribeiro dos Anjos ist aus Wintger gekommen und Emko Kalabic , einst auch in der BGL Ligue aktiv, aus Harlingen. In Beckerich wird man dennoch nichts geschenkt bekommen.

Wie erwähnt konnte Leader Reisdorf seine Stärke gleich zu Beginn seines neuen Fußballjahres unter Beweis stellen. Bei Mitaufsteiger Colmar wird es nicht leicht, die ASC hatte sich mit vier Siegen in Serie in die Winterpause verabschiedet. Die Karten wurden neu gemischt und die Gäste haben bereits ein Pflichtspiel in den Beinen, so dass sie als besser einzuschätzen sein sind. Wie das noch punktlose Schlusslicht Grevels über den Winter kam, muss man sehen. Junge Spieler, die zu den Aufgeboten höherklassiger Vereine gehörten, sollen die Hintermannschaft verstärken. Ob dies reicht, um gleich gegen den Tabellenzweiten Brouch sein Punktekonto zu eröffnen, ist schwer einzuschätzen. Die Vorteile dürften bei den Gästen zu suchen sein.

Am Sonntag